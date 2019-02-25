若依GDP調整支出增30億 老農津貼爭議再起

民進黨立委陳明文提案老農津貼調整從消費者物價指數（CPI）改為經濟成長率（GDP）引發爭議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

老農津貼爭議再起。民進黨立委陳明文上周於立院總質詢提出，盼將老農津貼調整依據由「消費者物價指數」（ＣＰＩ）改為「經濟成長率」（ＧＤＰ），行政院長蘇貞昌表示認同並指「農民也該享受經濟成果」，明年老農津貼將從七五五六元調漲為七九六九元，一年支出增卅億。不過，目前國民年金、勞保年金等津貼皆採用隨ＣＰＩ調整，唯獨老農津貼採ＧＤＰ，引發質疑。

老農津貼自一九九五年發放以來，每逢選前必成藍綠競相加碼的支票，從最初每月可領三千元，一路加碼到七千多元，國庫一年支出超過五百億元。為了避免每逢選舉就喊價，二○一一年馬政府修法通過，老農津貼每四年隨ＣＰＩ調整，將調幅制度化，明年剛好就是調整年度。

根據行政院主計總處預測，二○一五年至二○一九年的ＣＰＩ成長率為百分之四點一四，按此計算，明年老農津貼將從目前每月七二五六元，調整為七五五六元，以六十萬名請領人計算，每年增加廿一點六億。

若改以ＧＤＰ調整，上述期間的ＧＤＰ成長率為百分之九點八二，明年老農津貼將調整為每月七九六九元，每年將增加五十一點三四億元；相較以ＣＰＩ計算增加將近卅億元。行政院已敲定下月七日舉行跨部會會議討論。

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明年適逢大選年，加上民進黨在去年九合一大選，在農業縣市慘敗，近來府院頻頻釋出利多，這項提議也被認為是執政黨爭取農業縣市選票。台大農經系教授雷立芬直言「這就是政策買票」，對其他同樣孤苦無依的老人，社會局是否也要比照？

國民黨立院黨團也認為是政策買票，但逢選舉年，不敢反對。勞團對此也有所質疑。台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯說，若調整老農津貼計算標準，其他福利津貼是否也可一併適用？例如蔡總統競選政策之一的最低工資法，現階段草案明定工資審議採ＣＰＩ調整漲幅，是否也要改採ＧＤＰ才算公平？

農經學者李武忠直言，農民要的是市場，而不是「多給我三百塊」，政府不斷補貼農業，只會導致農業無法翻身，尤其選前時機太敏感，社會觀感不會好。

農委會表示，有關老農津貼金額調整指標的修正，涉及老農津貼暫行條例修正，將由跨部會會議研議。行政院則表示，此事尚未定調。