親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
討好式政策惹議
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

若依GDP調整支出增30億 老農津貼爭議再起

2019-02-25 00:20聯合報 記者侯俐安章凱閎／台北報導

民進黨立委陳明文提案老農津貼調整從消費者物價指數（CPI）改為經濟成長率（GDP...
民進黨立委陳明文提案老農津貼調整從消費者物價指數（CPI）改為經濟成長率（GDP）引發爭議。 圖／聯合報系資料照片
分享

老農津貼爭議再起。民進黨立委陳明文上周於立院總質詢提出，盼將老農津貼調整依據由「消費者物價指數」（ＣＰＩ）改為「經濟成長率」（ＧＤＰ），行政院長蘇貞昌表示認同並指「農民也該享受經濟成果」，明年老農津貼將從七五五六元調漲為七九六九元，一年支出增卅億。不過，目前國民年金勞保年金等津貼皆採用隨ＣＰＩ調整，唯獨老農津貼採ＧＤＰ，引發質疑。

老農津貼自一九九五年發放以來，每逢選前必成藍綠競相加碼的支票，從最初每月可領三千元，一路加碼到七千多元，國庫一年支出超過五百億元。為了避免每逢選舉就喊價，二○一一年馬政府修法通過，老農津貼每四年隨ＣＰＩ調整，將調幅制度化，明年剛好就是調整年度。

根據行政院主計總處預測，二○一五年至二○一九年的ＣＰＩ成長率為百分之四點一四，按此計算，明年老農津貼將從目前每月七二五六元，調整為七五五六元，以六十萬名請領人計算，每年增加廿一點六億。

若改以ＧＤＰ調整，上述期間的ＧＤＰ成長率為百分之九點八二，明年老農津貼將調整為每月七九六九元，每年將增加五十一點三四億元；相較以ＣＰＩ計算增加將近卅億元。行政院已敲定下月七日舉行跨部會會議討論。

分享

明年適逢大選年，加上民進黨在去年九合一大選，在農業縣市慘敗，近來府院頻頻釋出利多，這項提議也被認為是執政黨爭取農業縣市選票。台大農經系教授雷立芬直言「這就是政策買票」，對其他同樣孤苦無依的老人，社會局是否也要比照？

國民黨立院黨團也認為是政策買票，但逢選舉年，不敢反對。勞團對此也有所質疑。台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯說，若調整老農津貼計算標準，其他福利津貼是否也可一併適用？例如蔡總統競選政策之一的最低工資法，現階段草案明定工資審議採ＣＰＩ調整漲幅，是否也要改採ＧＤＰ才算公平？

農經學者李武忠直言，農民要的是市場，而不是「多給我三百塊」，政府不斷補貼農業，只會導致農業無法翻身，尤其選前時機太敏感，社會觀感不會好。

農委會表示，有關老農津貼金額調整指標的修正，涉及老農津貼暫行條例修正，將由跨部會會議研議。行政院則表示，此事尚未定調。

民進黨農民蘇貞昌勞保年金國民年金
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

看問題／討好式政策 為2020大釋利多？

2019-02-25 00:08

社福津貼隨GDP調整？學者：就是政治考量

2019-02-25 00:22

老農津貼調整 若GDP下降…政院：有不確定性

2019-02-25 00:14

藍批政策買票 但照顧百姓不反對

2019-02-24 23:57

防空汙棄守？老柴油車取消國道20公里免費恐喊卡

2019-02-24 23:52

老車換新減稅加碼 低於350萬新貨車多可免稅

2019-02-24 23:39

空汙or選票？老舊柴油車 兩大政策轉彎

2019-02-24 22:52

熱門文章

韓國瑜與馬國簽訂意向書 採購高雄農漁乾貨1億元

2019-02-24 17:09

陸軍海龍蛙兵完訓 榮譽牌活生生扎入他們血肉胸膛裡

2019-02-24 09:16

孫大千：一句土包子 道盡民進黨自大傲慢

2019-02-24 09:21

台南立委補選神仙大戰？ 謝龍介爆新潮流又要砍自己人

2019-02-24 19:27

退將于北辰搶先宣布參選立委 是因為莫等待莫依賴

2019-02-24 11:46

柯文哲出訪以色列 批台灣當兵都在浪費時間

2019-02-24 20:03

土包子VS空心菜 黃創夏：搞不清狀況 難怪流失人心

2019-02-24 08:54

韓國瑜今搭機出訪星馬5天 欲訪對象仍保密

2019-02-24 08:23

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top