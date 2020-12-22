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傳聞不假？上任50天爆大股東要他辭 林文淵被逼宮內幕曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
市場常傳林文淵（左）與大股東王光祥（右）不合。 報系資料照／記者林伯東攝影
市場常傳林文淵（左）與大股東王光祥（右）不合。 報系資料照／記者林伯東攝影

大同（2371）今（22）日下午臨時召開記者會，董事長林文淵在會中拋出震撼彈，表示「今天是我在大同的最後一天」，將不再任大同公司董座一職，市場常傳林文淵與大股東王光祥不合，此消息一出也讓兩人不合的傳聞再度浮出水面。

據「鏡周刊」報導，王光祥友人透露，在大同順利變天之後，王光祥的日常幾乎沒有發生變化，在外人眼中可說是愁容滿面，雖然王光祥順利翻天，但始終未能「入主」大同，每日都還是到三圓建設上班，而不是大同，這點讓王光祥內心相當不快，因為當時他費盡千辛萬苦，對外搬救兵、找金援，卻始終無法插手大同的經營。

有知情人士透露，對於大同的經營權，王光祥投入相當多的心力，原本找援軍只為當作側翼，沒想到提名林文淵出任董事長後，卻完全無法招架林的強勢作風，就連先前的董事會也可看出，林文淵完全掌握了話語權。

雖然王光祥將董事、獨立董事的提名權交由林文淵主導，卻也悄悄埋下伏筆，因為包含林文淵在內，5席董事全都是以王光祥家族名下的競殿投資公司法人代表身分接受提名，依法得隨時改派，這表示董事候選人雖然大多是林文淵找的，但王光祥卻可以隨時把他們換掉。

此外，林文淵面對媒體提問，與王光祥關係是否決裂？林也只表示，雙方並未不愉快，但在公司某些事務上有不一樣的想法，日後也很難再次合作。

大同也在今日晚間公告重訊，法人董事競殿投資公司代表人異動，由中美晶榮譽董事長盧明光、鴻海前高階主管鍾依文，取代林文淵、郭添輝接任董事。

大同 經營權 林文淵

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