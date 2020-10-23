林郭文艷失守大同 看最強媳婦辛酸血淚史

大同經營權戰火延燒多年後，2020年10月21日在市場派拿下7席董事確定將變天，董事長林郭文艶發出簡短聲明強調，「大同是所有股東及員工的大同，我個人在大同服務40年，讓大同的營運持續、員工安定，個人認為是公司目前最急迫且重要的課題」。

林郭文艶：「不論未來發展如何，本人會一如往昔與大同的經營團隊盡全力守護台灣的國安、資安以及大同的百年基業」。

董事席次 公司派與市場派爭霸戰

林郭文艷如何成為大同武則天？

林郭文艷 小檔案 家庭背景：郭德焜、郭林碧蓮之女，大同公司董事長林蔚山之妻，育有二子，長子林建文(1977年-2005年3月24日)、次子林建元。 學歷：台大經濟系畢業、美國馬里蘭大學經濟碩士 經歷： 1977年，歷任大同工學院（大同大學前身）經濟學系、大同工學院教授 1981年，大同董事長特助 1998年，大同公司執行副總經理 2002年，大同世界科技董事長 2006年，精英電腦董事長 2018年，接掌大同公司董事長，上任後旗下中華映管、綠能科技、尚志半導體、大同美國相繼出狀況。 2019年，曾陸續對多位媒體人、會計師提出妨礙名譽等刑事告訴，相繼敗訴。 2020年，被控違反證交法罪嫌重大，被諭令新台幣500萬元交保，成為繼林蔚山之後，大同集團旗下又一位被交保候傳的經理人。

【她深獲林挺生信賴】

美國馬里蘭大學學成歸國後，林郭文艷回到母校任教，不到一年的時間，便受到林挺生之邀至大同工學院擔任經濟學講師，並結識林蔚山，兩人最終結為夫妻，也結下林郭文艷與大同糾纏的一生。

成為大同的長媳後，林郭文艷也背負上了沉重的壓力，為了鞏固丈夫在林家的地位，以便日後順利加班，林郭文艷也成了林蔚山得力的助手。在她32歲那年，她深獲林挺生青睞與信任，走進了大同權力核心，雖執掌財務及資訊產品的決策等大權，但行事極為低調，在公司內部也沒有正式頭銜，對外職稱僅是「資訊部顧問」。

不過，林挺生畢生最尊重的英國經濟學家亞當，史密斯盡心撰寫的《國富論》（The Wealth of Nations），被林挺生奉為大同教育的聖經，而林郭文艷主修經濟學，也讓林挺生特別倚重她，林郭文艷也是所有林家媳婦中，學問最好，做事態度與他最貼近的人。

【她為轉型百年大同注入活水】

直到林挺生過世，由長子林蔚山繼承大同後，實際操盤掌權的林郭文艷才走出「簾後」，正式站在鎂光燈前「登台」並傾盡全力使得這家老字號企業加速轉型。

林家最大的事業版圖不在大同，而是在資本額950億華映TFT-LCD面板上，遠高於大同的450億，而就在這2年，林郭文艷成功地從林鎮源、林鎮弘手上，將華映整合完成；此外，站在資方的角度，她更近一步裁退掉大同無競爭力及無效率的工廠，因為裁員也得罪了凶悍的大同工會，承受極大的壓力。

【揭開武則天面紗 她私下的模樣】

林郭文艷的個性強、能力強，好勝心亦強，然而私底下的她，話不多，性格內斂，說話謹慎，務實樸素，不確定數據不說，沒把握的事情不承諾，嫁入林家後，即便是兒子過世，她的表情也看不出變化，強韌的心非一般人能想像。這樣的她，有深宮大內高手的行銷能力，卻躲在簾後指揮，不願鎂光燈聚焦在身上，也許只有這樣的性格，才能撐起大同的一片天。

【她撐起大同一片天】

即便在公司派與市場派的董席爭奪戰中未能全面勝利，但她始終不改初心，而林郭文艷最大的敵人其實不是市場派或是中資，而是自己。接班以來，她為保住家族企業與大房統治傾盡全力，對法規的熟稔和強悍的態度，市場派都傻眼。將來的老牌企業大同會如何？最強媳婦林郭文艷與市場派如何攜手合作，全都有待來日驗證了。

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