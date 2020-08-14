核准市場派開股臨會 經長：大同案是特殊情況
經濟部12日以大同公司「不能」平等對待股東、無法期待其依法召開股東會為由，核准大同市場派欣同及新大同公司召集大同股東臨時會，卻也引發外界認為經濟部這個決定，未來會讓公司經營權之爭更加激烈，並開惡例。
經濟部長王美花昨（13）日對此表示，公司法173條第4項是個高門檻要件，必須要有很特殊、很具體的狀況，才會適用，而且使用的非常謹慎。
王美花強調，大同公司市場派股東申請自行召集股東臨時會，這個個案符合具體情形，才會適用公司法173條第4項，未來不是每一個公司循此模式都會被核准。
經濟部7月9日以未達合法出席人數為由，認定6月30日的大同股東常會「流會」，駁回董事變更登記。接著，市場派股東林宏信、王光祥二組人馬，先後以公司法173條第4項向經濟部申請召集股臨會，改選董事，經濟部11日核准欣同及新大同公司申請自行召集大同公司股東臨時會。
經濟部表示，公司法173條第4項立法意旨在於，股東會以董事會召集為原則，董事會「不為」召集或「不能」召集時，應給予股東召集之權。
依此，經濟部認定大同董事長林郭文艷「不能」平等維護股東權益、已無法期待其依法召開股東會，符合公司法173條第4項規定，核准林宏信等人召集大同股臨會改選董事。
對於12日經濟部核准欣同及新大同公司申請自行召集大同公司股東臨時會，公司派會有意見一事，王美花表示，這是難免的，至於針對處分要不要訴願或行使救濟權，這也是大同公司的權利。
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