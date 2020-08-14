核准市場派開股臨會 經長：大同案是特殊情況

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北報導
經濟部長王美花。記者林于蘅／攝影
經濟部長王美花。記者林于蘅／攝影

經濟部12日以大同公司「不能」平等對待股東、無法期待其依法召開股東會為由，核准大同市場派欣同及新大同公司召集大同股東臨時會，卻也引發外界認為經濟部這個決定，未來會讓公司經營權之爭更加激烈，並開惡例。

經濟部長王美花昨（13）日對此表示，公司法173條第4項是個高門檻要件，必須要有很特殊、很具體的狀況，才會適用，而且使用的非常謹慎。

王美花強調，大同公司市場派股東申請自行召集股東臨時會，這個個案符合具體情形，才會適用公司法173條第4項，未來不是每一個公司循此模式都會被核准。

經濟部7月9日以未達合法出席人數為由，認定6月30日的大同股東常會「流會」，駁回董事變更登記。接著，市場派股東林宏信、王光祥二組人馬，先後以公司法173條第4項向經濟部申請召集股臨會，改選董事，經濟部11日核准欣同及新大同公司申請自行召集大同公司股東臨時會。

經濟部表示，公司法173條第4項立法意旨在於，股東會以董事會召集為原則，董事會「不為」召集或「不能」召集時，應給予股東召集之權。

依此，經濟部認定大同董事長林郭文艷「不能」平等維護股東權益、已無法期待其依法召開股東會，符合公司法173條第4項規定，核准林宏信等人召集大同股臨會改選董事。

對於12日經濟部核准欣同及新大同公司申請自行召集大同公司股東臨時會，公司派會有意見一事，王美花表示，這是難免的，至於針對處分要不要訴願或行使救濟權，這也是大同公司的權利。

股東臨時會 大同 經濟部

延伸閱讀

立院二次臨時會不開了 王美花：紓困3.0恐卡關

立院二次臨時會不開 王美花擔心紓困3.0預算卡關

大同市場派開股臨會獲准開惡例？王美花這麼說

影／國貿局長上任首要任務 江文若：透過視訊洽談貿易

相關新聞

經部拍板 大同市場派准開股臨會

大同公司經營權之爭進入新階段。大同市場派兩路人馬皆向經濟部申請召集股東臨時會，經濟部商業司司長李鎂昨召開記者會，以大同董...

核准市場派開股臨會 經長：大同案是特殊情況

經濟部12日以大同公司「不能」平等對待股東、無法期待其依法召開股東會為由，核准大同市場派欣同及新大同公司召集大同股東臨時...

大同賣太陽能事業 套現15億

大同公司昨（13）日宣布，旗下太陽能子公司大同永旭能源將出售全資子公司勝陽能源90%股權，給予泰國企業Global Re...

市場派手握逾五成持股 大同公司派如何應戰？

經濟部日前准許市場派欣同及新大同負責人林宏信召開股東臨時會申請，使大同（2371）經營權之爭進到第二階段。市場派獲得「敗...

大同市場派開股臨會獲准開惡例？王美花這麼說

經濟部昨（12）日以大同公司「不能」平等對待股東、無法期待其依法召開股東會為由，核准大同市場派欣同及新大同公司召集大同股東臨時會，全面改選董事及獨立董事，卻也引發外界認為經濟部的這個決定，未來會讓公司經營權之爭更加激烈，並開惡例。

大同市場派開股臨會 准了

經濟部昨（12）日以大同公司「不能」平等對待股東、無法期待其依法召開股東會為由，核准大同市場派欣同及新大同公司召集大同股...

林宏信、王光祥 兩派將合流

欣同投資顧問董事長林宏信昨（12）日指出，感謝經濟部准予新大同、欣同的申請，召開大同股東臨時會改選董事，將會尋求另組申請...

王光祥似占上風 挑戰在後頭

歷經一個多月的大同之亂後，經濟部昨天終於准許大同市場派召開股東臨時會，經營權之爭進入延長賽。士氣大振的市場派共主、三圓建...

熱門新聞

廣達林百里：台廠若無這項能力 只能面對紅色鏈搶單宿命

4年來第二家外資券商出走！金管會：德意志證券8月17日終止營業

康友高層相繼閃辭 連唯一台籍獨董也辭任

羨慕！疫情採分組辦公 星展銀行加碼福利金7500元

不畏疫情衝擊 力晶集團籌設飛聖航空獲許可證

經濟部宣布增產幼幼口罩 實名制每人14天10片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。