大同市場派開股臨會 准了

經濟部昨（12）日以大同公司「不能」平等對待股東、無法期待其依法召開股東會為由，核准大同市場派欣同及新大同公司召集大同股東臨時會，全面改選董事及獨立董事，並限期在11月30日前完成召開及申請公司變更登記，逾期則處分無效。

經濟部7月9日以未達合法出席人數為由，認定6月30日的大同股東常會「流會」，駁回董事變更登記。接著，市場派股東林宏信、王光祥二組人馬，先後以《公司法》173條第4項向經濟部申請召集股臨會，改選董事。

經濟部商業司長李鎂說，公司法173條第4項立法意旨在於，股東會以董事會召集為原則，董事會「不為」召集或「不能」召集時，應給予股東召集之權。

依此，經濟部認定大同董事長林郭文艷「不能」平等維護股東權益、已無法期待其依法召開股東會，符合公司法173條第4項規定，核准林宏信等人召集大同股臨會改選董事。

李鎂列出的五大理由，第一，林郭文艷執行業務時重大違反法令、有濫權違法行為；第二，經濟部已無法期待大同董事會未來將依法召開股東會。

第三，股東會召集權人不得於股東會上恣意剝奪股東權益；第四，大同召開股東會有重大違法等事宜，符合公司法173條第4項的要件。第五，大同主張市場派取得股份無效，或有違反企業併購法的情形，但法規非由公司自行解釋及適用。

她指出，一般召開股東會的事前準備與預告，行政流程耗時42日到45日，也就是說，最晚10月中就要啟動相關召集程序。

至於為何由林宏信陣營召開，經濟部是考量二個市場派的召集事項相同，而林宏信為先申請者。而且王光祥陣營也能參加股臨會，可保障權益。

雖市場派取得股東臨時會召集權，但大同董事會仍具股東會召集權，雙方若同時或先後召開股臨會，將會出現股東會雙胞爭議，甚至產生兩組董事會名單等現象。李鎂說，屆時經濟部會依法、依個案狀況認定。