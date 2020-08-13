聽新聞
test
0:00 / 0:00

經部拍板 大同市場派准開股臨會

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
大同經營權之爭進入延長賽。圖／聯合報系資料照片
大同經營權之爭進入延長賽。圖／聯合報系資料照片

大同公司經營權之爭進入新階段。大同市場派兩路人馬皆向經濟部申請召集股東臨時會，經濟部商業司司長李鎂昨召開記者會，以大同董事會「失能」為由，核准市場派引據「公司法」第一七三條第四項召集股臨會，限十一月卅日前完成召開，並向經濟部申請公司變更登記。

大同市場派引據「公司法」第一七三條第四項，主張「董事因股份轉讓或其他理由，致董事會不為召集或不能召集股東會」，因此由市場派跳過大同公司、直接申請召集股臨會，在適法性上曾引起不同見解討論。

經濟部商業司昨拍版准許市場派召集股臨會，主要理由為「無法期待該公司董事會未來將依法召開股東會」。商業司認為，大同公司董事會的種種失能，確實符合市場派主張「公司法」第一七三條第四項「董事會不為召集或不能召集股東會」的情況，核准欣同公司及新大同公司的股臨會申請案。

另外，大同公司股東羅得公司、三雅公司及競殿公司也於七月十六日依同條項規定，申請自行召集股臨會，商業司表示，可參加欣同及新大同公司所召集的股臨會，就不予重複核准申請。

商業司指出，接下來欣同及新大同公司必須要在十一月卅日之前成功召開股臨會、選出新的董事名單後向經濟部完成變更，否則過了此期限，就要重新跑一次申請流程。以召開股臨會的最快流程來說，這段期間最多流會一次，若流會兩次，恐怕就白忙一場。

目前經濟部同意大同市場派可直接召開股東臨時會，情勢對是市場派有利，不過大同公司派也可能反擊；官員私下透露，公司派董事會也可自行召開股東會，但前提在於須撤回行政訴訟。

商業司認為，大同董事長林郭文艷身為董事會召集權人及股東會主席，卻擅自解釋及適用，恣意剝奪股東權益，根本是刻意忽視善良管理人的義務。

公司法 大同 股東臨時會 林郭文艷

延伸閱讀

大同股臨會獲准召開 兩組市場派同聲支持改革

三圓建設董座王光祥：讓大同興利除弊 就從現在開始

林宏信：感謝經濟部准予新大同、欣同的申請

經濟部核准開股臨會 欣同、新大同發出共同聲明

相關新聞

經部拍板 大同市場派准開股臨會

大同公司經營權之爭進入新階段。大同市場派兩路人馬皆向經濟部申請召集股東臨時會，經濟部商業司司長李鎂昨召開記者會，以大同董...

王光祥似占上風 挑戰在後頭

歷經一個多月的大同之亂後，經濟部昨天終於准許大同市場派召開股東臨時會，經營權之爭進入延長賽。士氣大振的市場派共主、三圓建...

經濟部核准市場派申請股臨會 大同百年經營權恐變天

經濟部今(12)日核准欣同及新大同自行召集大同（2371）公司股東臨時會，面臨大同百年經營權可能變天，大同內部全面備戰，...

經濟部判斷大同董事會失能 准市場派11月底前開股臨會

大同公司經營權之爭又有新進展，大同市場派兩路人馬皆向經濟部申請召集股東臨時會，外界認為駁回機率高。不過，經濟部商業司司長...

大同企業工會再拜訪經濟部 訴求先查中資再考慮股臨會

大同企業工會今（12）日第二次拜訪經濟部，謝謝經濟部上次善意的回應，重視大同全體工會會員捍衛工作權的卑微請求，也再次重申...

大同市場派股臨會申請 經濟部正式核准

經濟部商業司受理大同（2371）市場派申請股東臨時會，今（12）日下午4時召開記者會，正式核准欣同及新大同申請案，全面改...

大同市場派召集股臨會申請案 經濟部4時宣布准駁

大同經營權之爭第2回合結果將出爐，經濟部討論進入收尾階段，經濟部發布通知，確定將在下午4時召開記者會對外宣布

大同經營權之爭未解 傳市場派持股也異動

大同（2371）日前遭遇外資賣壓，導致股價大幅下挫，公司派和市場派相繼受創。大同董事長林郭文艷日前申報轉讓持股後，今（1...

市場派召集股臨會申請獲准 大同：將依法維護權益

大同（2371）公司12日晚上回應，對於經濟部12日記者會公布准許本公司股東欣同公司，及新大同公司自行召集大同公司股東臨...

熱門新聞

經濟部宣布三倍券變十倍 首波幸運兒全台2,100位

藝fun券2.0預計60萬份600元 中籤率9%八月底發行

這個金融商品 彭淮南擋了一輩子

假MIT口罩多 海關連2天抓到逾13萬片

經濟部判斷大同董事會失能 准市場派11月底前開股臨會

經濟部核准市場派申請股臨會 大同百年經營權恐變天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。