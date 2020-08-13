經部拍板 大同市場派准開股臨會

大同公司經營權之爭進入新階段。大同市場派兩路人馬皆向經濟部申請召集股東臨時會，經濟部商業司司長李鎂昨召開記者會，以大同董事會「失能」為由，核准市場派引據「公司法」第一七三條第四項召集股臨會，限十一月卅日前完成召開，並向經濟部申請公司變更登記。

大同市場派引據「公司法」第一七三條第四項，主張「董事因股份轉讓或其他理由，致董事會不為召集或不能召集股東會」，因此由市場派跳過大同公司、直接申請召集股臨會，在適法性上曾引起不同見解討論。

經濟部商業司昨拍版准許市場派召集股臨會，主要理由為「無法期待該公司董事會未來將依法召開股東會」。商業司認為，大同公司董事會的種種失能，確實符合市場派主張「公司法」第一七三條第四項「董事會不為召集或不能召集股東會」的情況，核准欣同公司及新大同公司的股臨會申請案。

另外，大同公司股東羅得公司、三雅公司及競殿公司也於七月十六日依同條項規定，申請自行召集股臨會，商業司表示，可參加欣同及新大同公司所召集的股臨會，就不予重複核准申請。

商業司指出，接下來欣同及新大同公司必須要在十一月卅日之前成功召開股臨會、選出新的董事名單後向經濟部完成變更，否則過了此期限，就要重新跑一次申請流程。以召開股臨會的最快流程來說，這段期間最多流會一次，若流會兩次，恐怕就白忙一場。

目前經濟部同意大同市場派可直接召開股東臨時會，情勢對是市場派有利，不過大同公司派也可能反擊；官員私下透露，公司派董事會也可自行召開股東會，但前提在於須撤回行政訴訟。

商業司認為，大同董事長林郭文艷身為董事會召集權人及股東會主席，卻擅自解釋及適用，恣意剝奪股東權益，根本是刻意忽視善良管理人的義務。