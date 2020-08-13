大同公司：依法維護權益

大同昨（12）日表示，對於經濟部准許欣同及新大同自行召集股東臨時會深表遺憾，將於收到經濟部公文後，必依法維護自身權益。

經濟部核准欣同及新大同自行召集大同股臨會，將重新改選大同董事、董事長，大同面臨百年經營權可能變天危機，昨日大同內部十分低調，回應內容相對簡短。

大同企業工會昨日第二次拜訪經濟部，重申工會立場，強調股東會就是一場競賽，法律法規就是比賽規則，輸贏結果不是工會關心的，工會在意的是所有參賽者的資格與比賽本身程序的公平與公正，所以「先認定、再比賽」及「先查中資，再考慮股臨會」，是全體工會會員不變的訴求。

大同企業工會指出，關心6月30日股東會改選以後，大同董事會是否能正常行使職權，目前既無任何董事有解任情事發生，也很欣慰最近董事會持續行使職權，工作權得到確實保障，事實勝於雄辯，大同董事會顯然沒有任何不為或不能行使職權狀態，在公開觀測站顯示的董事會召集及決議，就說明一切。

大同企業工會表示，一切尊重經濟部依法行政，《公司法》本來就有一個權利保護制度，符合資格的少數股東，對於6月30日股東會召集程序或決議方法，如果認為違法，可以起訴請法院裁判，保護自己權利，如果法院同意撤銷，當然要重開股東會，有權利的股東，認為召集決議違法，當然應該起訴撤銷維護自己權益，這才是正途。