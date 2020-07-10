大同兩個市場派 搶開股臨會

經濟部駁回大同公司變更董事，市場派則各開各的股東臨時會。市場派代表之一欣同投資顧問董事長林宏信昨（9）日表示，新大同和欣同8日依公司法第173條第4項規定，以持股3%以上股東身分，向經濟部遞件申請召開股臨會並改選董事，希望經濟部儘速同意。

至於另一市場派主力、三圓建設董事長王光祥陣營指出，預計最快下周一向主管機關提出召集股臨會。他強調可掌握過半股權，希望有一場「公平公開透明」的股東會。他並表示，針對大同董事長林郭文艷在6月30日股東會當日作為，將提供證據給地檢署。

林宏信表示，歡迎多組外部股東申請召開大同股臨會，可提出多元董事會組合。他喊出五大主張，包括董事會運作透明公開，聚焦本業並檢討轉投資續效，反對開發中山北路廠房土地做商業用途，提升員工士氣和增加員工收入，及分派股東現金股利。

他強調，不能再由有「不良紀錄」的大同公司派召集股東會，應以公司法173條第4項規定，由繼續持股3%以上且滿一年的股東召集股臨會，解決大同董事改選紛爭。

林宏信說，他跳過公司法第173條第1項規定，採用同法條第4項規定，是要跳過有爭議且違法的大同董事會，直接向經濟部申請召集股臨會。

商業副司長陳秘順說明，董事會不能召集股東會的原因，包括董事股份轉讓、董事會被解任、董事全體請辭或董事會被法院假處分而無法執行職權等；上述情形存在與否，經濟部將採實質審查確認符合要件，必要時將徵詢關係人說明。此外，即便召集權人取得召集權，後續提名、股務作業等程序，還會花上42天至45天，才會真正開會。

針對外界質疑中資議題，林宏信強調自己絕不是中資，並認為大同公司派既然告他，應由法院及主官機關認定，不是公司派自己說的就算。

王光祥也表示，「感受到有政府、會做事」，接下來在與法律顧問討論後，預計下周依法向主管機關經濟部提出股臨會申請。

王光祥表示，觀察主管機關對大同違法股東常會的裁量動作後，「感受到有政府且會做事，如同金管會主委黃天牧所說，投資人的合法投資都應該受到保障，股東權益應該被平等對待」。

王光祥強調，針對大同董事長林郭文艷及相關專業人士在股東會當日的種種作為，旗下持有大同股權的羅得投資公司會盡最大努力還原股東會當日情況，以及提供證據予地檢署，希望整起案件能還原真實、平復股東權益。