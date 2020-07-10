法界建議：大同選任臨時管理人 穩定營運

經濟部駁回大同申請變更董事案。理律法律事務所合夥律師吳志光表示，市場派與公司派爭論不休，短期內大同重開股東會，勢必還會出招反對對方陣營選出的董事，任一方董事會都很難確實善盡經營責任，可能讓大同經營長期混亂。他建議不管公司派或市場派、或是投資人保護中心，基於利害關係人立場，可考慮儘速依法向法院聲請選任臨時管理人，由臨時管理人暫代董事會經營之責，避免影響大同正常營運。

吳志光指出，經濟部否決了大同申請登記變更董事，此舉仍有爭議，如果經濟部反對新董事名單，欲維持為董事會組成，就要判定股東會決議無效，但經濟部並沒有權力做此判定；另外，經濟部一向主張於董事變更登記只是採取形式書面審查，但經濟部所提出的各種說明，包括公司認定無表決權當否，似乎涉及了實質審查，與一貫作為並不相同。

另外，他認為，公司本就可依法判定股東持股的相關權利，否則所有企業在開股東會前，豈非都要找經濟部判定股東的表決選舉權。

他指出，現在市場派申請要開股東臨時會，選出自己的董事、去經濟部登記。但原來的股東會決議效力有待司法機關認定，公司派當然會主張自己的董事才有效。在雙方各執一辭混亂中，除了無數司法爭訟外，大同的業務往來客戶還要自行認定哪一個董事會才是合法的，種種狀況會使大同經營出現亂象。解決之道，或許利害關係人應該向法院聲請指派臨時管理人，在這段期間協助大同正常營運。至於經營權爭議與董事會組成效力，就交由法院依法判定。