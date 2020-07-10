金管會告發林郭文艷 檢調分案

大同股東會改選爭議，金管會昨（9）日宣布採行多項措施，包括將大同董事長林郭文艷等人依涉違反證交法特別背信罪，移送檢調告發，指示證交所加強監理、確保公司資產，以及在三個月內檢討法令，研議是否增訂主管機關可限期改正等工具。

台北地檢署也已分案，交由檢肅黑金專組檢察官偵辦。金管會過去也曾以涉特別背信罪移送案子給檢調，多數是掏空案，股東會改選爭議則是首例。

上周二（30日）大同召開股東會改選董事，公司派自行引用企併法，剔除高達53%股東的表決權，引爆爭議，外界期待金管會能有更強硬作為。金管會主委黃天牧昨天親自主持金管會例行記者會，宣示維護市場秩序決心，並對外說明金管會對大同案已採行的作為及後續作法。

黃天牧表示，金管會譴責此等嚴重違反公司治理，除已採行相關行政處置措施，並將以本案為鑑，積極推動制度面相關改革。

在個案方面，大同公司自行認定剔除表決權，或未發給部分股東表決權及選舉票，已涉違反證交法第171條第1項第3款的特別背信罪罪嫌，金管會已將相關資料提供檢調單位，依法告發。

金管會並指示證交所，對大同加強監理措施，確保公司資產。

制度面改革方面，包括第一，請證交所及投投中心邀集學者專家召開會議，諮詢各方意見，就制度面及法律面提出興革建議，預計三個月內完成。

現行證交法未賦予金管會對這類爭議案件，可限期改正、重選等工具，黃天牧說，未來是否修法增訂主管機關此權限，會聽取學者專家意見，並參考國外作法。他強調，金管會對大同爭議案的改革有很大決心。

第二，證交所檢討現行規定提出強化措施，證交所總經理簡立忠說，例如研議修正規章，增訂「重大違反公司治理原則致發生損害股東權益的負責人」，限制不得擔任IPO（初次上市）公司負責人，若擔任上市公司有經營權異動後的新任負責人，證交所會對該公司給予變更交易方法處置。

以及被上市公司併購的未上市櫃公司負責人，若有違反公司治理原則且損害股東權益行為，證交所也不予同意該併購案的同意文件等。

第三，金管會研議中的公司治理藍圖3.0，將強化董事會的法遵、股東會召集改革列重要事項，及研議推動自辦股務公司資格審查的管理措施等，以保障股東權益。

【記者張義宮╱台北報導】金管會昨日對大同公司剔除市場派股東投票權，已涉違反特別背信罪，將依法告發大同負責人林郭文艷等人。針對金管會罕見的開罰，截至截稿為止，大同尚未回覆。

大同股價昨日收20.35元，漲1.4元，漲幅7.3%，成交量6,509張，不受到大同可能被開罰影響，反倒因經濟部可能同意市場派申請重開股臨會，致股價活躍，

股市分析師指出，昨日自營進場搶短，但散戶認賠出場。昨日股價雖上漲，仍建議投資人謹慎。