加強監控大同 金管會祭三大措施

大同股東會改選引爆爭議，金管會指示證交所將大同列入特別關注對象，未來將採取三大加強監控措施，包括適時派員進行查核、加強監控重大資產交易等。

證交所總經理簡立忠昨（9）日在金管會例行記者會上表示，由於大同公司這次股東會決議方法有適法性爭議，對大同後續資訊揭露完整性與資產安全性，將加強監理。

因此，除現已對大同採行的監理措施，例如列入公開資訊觀測站財務重點專區，每月公告高流動性資產金額、短期借款及一年內到期的長期負債等外，接下來證交所將採行下列必要強化監理措施。

包括第一，督促公司確實依規發布即時及完整重大訊息，尤其是本案後續發展相關重要資訊。

第二，如果有重大資產交易，要求公司即時提供重大財務業務交易資料，包括董事會議案、紀錄、資金貸與、背書保證、取得處分資產等。

第三，要求公司按月檢送月結財務報表，另定期或不定期派員赴公司，盤點重大財務業務交易事項及高流動性資產。

簡立忠說，這段時間，公司資產是否安全，是很多人關注的，因此不排除公司有重要交易事項時，派查核人員盤點高流動資產，確保公司依規定經營。

在洽會計師查核內控制度方面，簡立忠表示，將要求簽證會計師加強查核公司內部控制的有效性，必要時，要求公司洽非簽證會計師，就內控制度進行專案審查。