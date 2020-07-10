大同自辦股務惹議 集保將評鑑

大同公司自辦股務惹議，集保將對現有77家自辦股務的上市櫃公司進行評鑑，一旦有影響股東重大權益就要求委外，不能自辦；未來電子投票結果，也考慮在股東會前一天公告，讓資訊更透明，不是只有公司派能事先掌握。

集保公司總經理朱漢強昨（9）日在金管會記者會表示，目前股務自辦的上市櫃公司有77家，其中17家是單一（公司）自辦，有金控、電子業。

另還有15個集團企業共60家公司，是集團自辦，包括台塑、裕隆、長榮及宏碁等集團，這些公司自辦都是在2012年前，2013年後新上市櫃公司就不能自辦，須委辦了。

朱漢強說，五年來這77家有重大影響股東權益的只有一家，就是大同。

對於未來是否全面強制股務須委外，他表示，集保會先蒐集國外資料，並聽取學者專家意見，也會跟這些自辦公司溝通。集保並研議對這些自辦公司每三年進行評鑑，若有影響股東重大權益就要委外。

除此，電子投票結果目前是在股東會當天現場公告，未來研議在前一天就對外公告等。

此外，依現行股務規定，對於股務自辦公司，持股3%以上股東或投保中心，可在停止過戶開始日十天前，向集保申請代辦股務。換言之，在大同自辦股務被取消前，市場派若要自行召集股東臨時會改選，也可依此規定申請股務委外辦理。