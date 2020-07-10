投保出招 向「經營權女王」開刀

百年家電廠大同公司一場驚世股東會，因出盡怪招惹毛主管機關，爭議持續延燒。投資人保護中心繼6日決議對大同董事長林郭文艷提起解任訴訟後，再度出招鎖定公司派主要律師團成員陳錦旋、賴中強，認為涉嫌違反「律師法」、「律師倫理規範」，建請金管會函送台北地檢署或台北律師公會審議，並移付律師懲戒委員會。

投保中心董事長邱欽庭昨對此表示，主要是希望律師幫忙打經營權之爭時，不要用違法方式贏得經營權。他說，不要自以為聰明，不要再用「奧步」，「小心客戶會埋怨」。

對於投保中心的動作，賴中強表示，還沒收到相關函文，無法評論。陳錦旋則說，她當天除了協助開股東會，一句話也沒講，律師依法執行業務，應受律師法保障，希望主管機關審慎了解事實，依法行政，投保中心也不要淪為市場派打手。

陳錦旋過去幾年隱身幕後操刀，包括高興昌─國票金，開發金─金鼎證，長榮大房兄弟經營權之爭，大同集團等經營權之爭都可看到她的影子；陳錦旋因善用「全額連記法」，也就是股權超過五成者「贏者全拿」，經營權女王的封號也在市場傳開。

投保中心日前指出，林郭文艷為維持經營權而侵害股東權益，該公司遭處分變更交易方式、打入全額交割，並決議通過對林郭提起裁判解任訴訟。大同則表示，將依法提出抗辯。

投保中心表示，大同片面否定股東行使投票權，這不是公平的選舉，且踰越法律界線。大同公司派主要律師團成員陳錦旋、賴中強，因建議大同公司上述行為，涉及損害律師名譽尊嚴、不得有不正當的行為、執行職務時應兼顧公共利益等情事，投保中心臨時董事會決議，對陳、賴涉及違反律師倫理規範行為，建請金管會函送台北地檢署或台北律師公會審議，移付律師懲戒委員會。

業界說，有可能是公司派玩法玩得太過火，投保中心因此作為訴訟上的攻防手段。一位律師說，律師會遭到懲戒，多半是沒繳交會費，或與當事人不倫等，但律師這職業有其自由性，涉及法律價值判斷，投保若這樣做，會造成律師的獨立性受損。而律師委員會的懲戒，輕則警告、申誡，最重可撤銷律師執照。