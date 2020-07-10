投保出招 向「經營權女王」開刀

經濟日報 / 記者何醒邦戴瑞瑤邱金蘭╱台北報導

百年家電廠大同公司一場驚世股東會，因出盡怪招惹毛主管機關，爭議持續延燒。投資人保護中心繼6日決議對大同董事長林郭文艷提起解任訴訟後，再度出招鎖定公司派主要律師團成員陳錦旋、賴中強，認為涉嫌違反「律師法」、「律師倫理規範」，建請金管會函送台北地檢署或台北律師公會審議，並移付律師懲戒委員會。

投保中心董事長邱欽庭昨對此表示，主要是希望律師幫忙打經營權之爭時，不要用違法方式贏得經營權。他說，不要自以為聰明，不要再用「奧步」，「小心客戶會埋怨」。

對於投保中心的動作，賴中強表示，還沒收到相關函文，無法評論。陳錦旋則說，她當天除了協助開股東會，一句話也沒講，律師依法執行業務，應受律師法保障，希望主管機關審慎了解事實，依法行政，投保中心也不要淪為市場派打手。

陳錦旋過去幾年隱身幕後操刀，包括高興昌─國票金，開發金─金鼎證，長榮大房兄弟經營權之爭，大同集團等經營權之爭都可看到她的影子；陳錦旋因善用「全額連記法」，也就是股權超過五成者「贏者全拿」，經營權女王的封號也在市場傳開。

投保中心日前指出，林郭文艷為維持經營權而侵害股東權益，該公司遭處分變更交易方式、打入全額交割，並決議通過對林郭提起裁判解任訴訟。大同則表示，將依法提出抗辯。

投保中心表示，大同片面否定股東行使投票權，這不是公平的選舉，且踰越法律界線。大同公司派主要律師團成員陳錦旋、賴中強，因建議大同公司上述行為，涉及損害律師名譽尊嚴、不得有不正當的行為、執行職務時應兼顧公共利益等情事，投保中心臨時董事會決議，對陳、賴涉及違反律師倫理規範行為，建請金管會函送台北地檢署或台北律師公會審議，移付律師懲戒委員會。

業界說，有可能是公司派玩法玩得太過火，投保中心因此作為訴訟上的攻防手段。一位律師說，律師會遭到懲戒，多半是沒繳交會費，或與當事人不倫等，但律師這職業有其自由性，涉及法律價值判斷，投保若這樣做，會造成律師的獨立性受損。而律師委員會的懲戒，輕則警告、申誡，最重可撤銷律師執照。

投保中心 大同 經營權

延伸閱讀

何時召開大同股臨會改選董事？林宏信:已向經濟部提申請

建議懲誡大同律師 投保中心：不希望律師再想「奧步」

【重磅快評】擋不住「蘇嘉全們」 就等著被掃進歷史吧

投保中心盯上大同華麗律師團 磨刀揮向經營權女王陳錦旋

相關新聞

大同董事變更 經部駁回

大同經營權之爭持續延燒，昨（9）日經濟部提出包括公司法明定股東有表決、選舉權，公司不應自行剝奪共四個理由正式否決大同董事...

大同兩個市場派 搶開股臨會

經濟部駁回大同公司變更董事，市場派則各開各的股東臨時會。市場派代表之一欣同投資顧問董事長林宏信昨（9）日表示，新大同和欣...

投保出招 向「經營權女王」開刀

百年家電廠大同公司一場驚世股東會，因出盡怪招惹毛主管機關，爭議持續延燒。投資人保護中心繼6日決議對大同董事長林郭文艷提起...

大同自辦股務惹議 集保將評鑑

大同公司自辦股務惹議，集保將對現有77家自辦股務的上市櫃公司進行評鑑，一旦有影響股東重大權益就要求委外，不能自辦；未來電...

加強監控大同 金管會祭三大措施

大同股東會改選引爆爭議，金管會指示證交所將大同列入特別關注對象，未來將採取三大加強監控措施，包括適時派員進行查核、加強監...

金管會告發林郭文艷 檢調分案

大同股東會改選爭議，金管會昨（9）日宣布採行多項措施，包括將大同董事長林郭文艷等人依涉違反證交法特別背信罪，移送檢調告發...

法界建議：大同選任臨時管理人 穩定營運

經濟部駁回大同申請變更董事案。理律法律事務所合夥律師吳志光表示，市場派與公司派爭論不休，短期內大同重開股東會，勢必還會出...

遭金管會告發特別背信罪 大同深夜回應：難以接受

大同股東會剔除市場派股權引發爭議，金管會針對大同違反證交法第171條特別背信罪，將資料提供檢調單位，依法告發；大同公司深...

金管會依證交法特別背信罪告發大同 史上首例

大同經營權爭議，兩大主管機關今天皆祭出大動作，誓言捍衛市場秩序。金管會主委黃天牧今宣布，大同涉嫌違反證交法的特別背信罪罪...

何時召開大同股臨會改選董事？林宏信:已向經濟部提申請

欣同公司負責人，也同為律師的林宏信指出，對於外界關心何時召開大同股東臨時會進行改選董事，已依照公司法第173條第4項於7...

大同市場派遞件申請股臨會 經部：快慢難說

大同改選董事爭議，經濟部商業司今（9）日宣布不准大同公司變更登記，經濟部長王美花更「指明路」，認為市場派可主動申請股東臨...

建議懲誡大同律師 投保中心：不希望律師再想「奧步」

投保中心日前針對大同董事長林郭文艷提起裁判解任訴訟，同時今傳出建議主管機關將兩位大同委任律師移付懲誡。投保中心董事長邱欽...

熱門新聞

大同董事改選翻盤！經濟部駁回大同公司變更登記

大同之亂 投保中心對經營權女王陳錦旋開刀

防疫正夯！錸德推抗菌光碟 鎖定醫院、儲存市場

金管會出手了 大同股東會爭議案移送檢調

高鐵董座遭爆假減薪肥貓爭議 交部回應了

零到六歲公司養、子公司FII員工卻沒得領？鴻海這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。