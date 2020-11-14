【聯副 ‧ 為你朗讀85】唐捐／詩不能……
詩不能……
唐捐
詩並無治療的能力。
（有時候，你需要的只是超級小刀，不是詩集。）
文字不能把一朵落花扶回它原來的位置。
（月光下，有人抽刀徐徐刮去樹皮，刻上十字。）
吶喊從來不能制止獠牙或持刀的手。
詩甚至無力揭穿什麼。
書寫不是針或線。世界華麗且殘破。但詩不負責縫補。
（觀音在遠遠的山上，罌粟在罌粟的田裡）
夜色洶湧。夜色淒迷。夜色退卻。
誰都不能抹去暗地裡持續擴大的傷口。
祈禱無法解決困境。
神不會制止奸邪。暫時。或永遠。
心頭一顆痣。薔薇舉刺。書架盈滿但空無。
午後無風。草木攢動。日頭兀自輾過天空。
詩不能控訴。捕捉。或安慰。
它甚至無力哀悼。
詩不能把憤世調整為慈悲。
文字不是止痛劑，美容膠，漂白水或修正液。
它只是銘刻。
並不負責放下。
●說詩
書寫可不可以修復身心，縫補世界？關於一位小說家的新聞事件（她歷經了傷害、書寫與死亡），引發我重新思索這個課題。換句話說，言辭對經驗世界的描述、詮釋或修改，是否能夠影響他人，或者至少安慰自己？我在這首詩裡表現出來的「看法」，似乎是步步指向否定的。好在詩的「詠嘆」與「反諷」並非總是斷然可以分別，「不要不要的」可能是要，「就是就是的」根本不是。前輩詩人陳千武問過了「寫詩有什麼用」，詩還是照寫，並且發表。惟其知道「詩不能……」的暗影，才能更深地體會「詩可以……」的微光。
（「聯副‧為你朗讀」單元已結束，感謝這段時間讀者們關注與喜愛！）
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