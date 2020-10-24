【聯副 ‧ 為你朗讀82】唐捐／春服

聯合新聞網 / 讀.書.人

春服

唐捐

春服既成

盛夏即將過去

沂水暴漲如吞象之蛇

我們騎著鐵馬

來到都更中的舞雩

看挖土機刨掉昔日

一起吹風的地方


冠者五六人來自

工務局。童子六七人

在鐵皮上塗鴨

你看，整座城市像一名衰老

而依然妖艷的倡家女

（噢，春光是流傳已久的謠言……）

經歷一場暴雨的打擊


躺在軟軟的沙發上

培養放蕩之力


我們也把

秋了的身體

套進新裁的春服

信步，向冬天走去



●說詩

寫詩的時候，常有一股神祕的「聲音」在牽引著文字。身為詩人，並不能完全順任它，還須抵抗它。純以聲音為主，則意念與形象會受到壓抑，有時會造成滑順有餘，蘊藉不足的後果。但也有人說，聲音、意象與情感是不能區分的，得其聲必能得其情。近年來，好像有一種秋天的聲音在指導著我如何造句，春風夏陽還在，但漸漸沉入底層。抒情詩常起於懷舊的心理，有時為了護衛美好的記憶或理念，必須介入世界，提出批評。然則牽動詩行的聲音，不只是聲音，那是長久以來知識與感應的總和。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）

【相關閱讀】

‧【聯副 ‧ 為你朗讀81】唐捐／在昔日

‧【聯副 ‧ 為你朗讀80】林婉瑜／銷毀

‧【聯副 ‧ 為你朗讀79】林婉瑜／原狀


相關新聞

【聯副 ‧ 為你朗讀82】唐捐／春服

春服既成 盛夏即將過去 沂水暴漲如吞象之蛇

【聯副 ‧ 為你朗讀81】唐捐／在昔日

在昔日我學會詠誦聖詩的平凡的地方 總有些枇杷生長。風琴像一頭 虛弱的，帶著血氣與靈的，多愁的獸

【聯副 ‧ 為你朗讀80】林婉瑜／銷毀

我銷毀了一些詩 那些詩不是很好

【聯副 ‧ 為你朗讀79】林婉瑜／原狀

你沒想過我會痊癒吧 我也沒想過 可是 我痊癒了

【聯副 ‧ 為你朗讀78】林婉瑜／敬啟者

黃昏可以送給我金色 風送給我，它的流線

【聯副 ‧ 為你朗讀77】林婉瑜／好久不見

「好久不見，你胖了。」 「你消瘦了。」

【聯副 ‧ 為你朗讀76】林婉瑜／那一晚的事發經過

歹徒闖進書房 搶走詩人剛寫好的五首長詩

【聯副 ‧ 為你朗讀75】焦桐／景美溪堤岸（節選）

我們跨過小橋，橋下有石頭像船， 我們揚起舌頭的帆，邊走

【聯副 ‧ 為你朗讀74】焦桐／柿子頌

突然激動了起來，九降風 在風的故鄉一路喧嚷，從山頭抄農場小徑狂奔打聽

【聯副 ‧ 為你朗讀73】焦桐／文旦頌（節選）

我想像是那直來直往的日光激情了整個夏天 輕撫到皮膚變了顏色，我想像 是專注的露水擁抱每一夜

【聯副 ‧ 為你朗讀72】焦桐／急行軍

我恐怕掉隊了，路途上 剩下自己，往事和 磨破的襯衫領，暮色 依戀著山巒，潮水不捨

【聯副 ‧ 為你朗讀71】焦桐／壽山動物園

我又夢回青年時代的園子── 噴泉激情地邀舞，水霧躊躇 以重逢的姿勢擁吻

熱門新聞

改善國民營養年代的補給品：健素糖

【青春名人堂】林予晞／衝吧

【一起來築夢】魏于婷／來自島嶼新生代的聲音

適婚男女 必看「徵婚起笑」

蔣勳13年暢銷傳奇《孤獨六講》 華文世界破50萬冊紀念版上市！

王聰威╳洪震宇　編輯未來學──開發跨領域創新的職場力！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。