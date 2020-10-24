【聯副 ‧ 為你朗讀82】唐捐／春服
春服
唐捐
春服既成
盛夏即將過去
沂水暴漲如吞象之蛇
我們騎著鐵馬
來到都更中的舞雩
看挖土機刨掉昔日
一起吹風的地方
冠者五六人來自
工務局。童子六七人
在鐵皮上塗鴨
你看，整座城市像一名衰老
而依然妖艷的倡家女
（噢，春光是流傳已久的謠言……）
經歷一場暴雨的打擊
躺在軟軟的沙發上
培養放蕩之力
我們也把
秋了的身體
套進新裁的春服
信步，向冬天走去
●說詩
寫詩的時候，常有一股神祕的「聲音」在牽引著文字。身為詩人，並不能完全順任它，還須抵抗它。純以聲音為主，則意念與形象會受到壓抑，有時會造成滑順有餘，蘊藉不足的後果。但也有人說，聲音、意象與情感是不能區分的，得其聲必能得其情。近年來，好像有一種秋天的聲音在指導著我如何造句，春風夏陽還在，但漸漸沉入底層。抒情詩常起於懷舊的心理，有時為了護衛美好的記憶或理念，必須介入世界，提出批評。然則牽動詩行的聲音，不只是聲音，那是長久以來知識與感應的總和。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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