【聯副 ‧ 為你朗讀82】唐捐／春服

春服 唐捐 春服既成 盛夏即將過去 沂水暴漲如吞象之蛇 我們騎著鐵馬 來到都更中的舞雩 看挖土機刨掉昔日 一起吹風的地方 冠者五六人來自 工務局。童子六七人 在鐵皮上塗鴨 你看，整座城市像一名衰老 而依然妖艷的倡家女 （噢，春光是流傳已久的謠言……） 經歷一場暴雨的打擊 躺在軟軟的沙發上 培養放蕩之力 我們也把 秋了的身體 套進新裁的春服 信步，向冬天走去

●說詩

寫詩的時候，常有一股神祕的「聲音」在牽引著文字。身為詩人，並不能完全順任它，還須抵抗它。純以聲音為主，則意念與形象會受到壓抑，有時會造成滑順有餘，蘊藉不足的後果。但也有人說，聲音、意象與情感是不能區分的，得其聲必能得其情。近年來，好像有一種秋天的聲音在指導著我如何造句，春風夏陽還在，但漸漸沉入底層。抒情詩常起於懷舊的心理，有時為了護衛美好的記憶或理念，必須介入世界，提出批評。然則牽動詩行的聲音，不只是聲音，那是長久以來知識與感應的總和。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）