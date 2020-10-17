【聯副 ‧ 為你朗讀81】唐捐／在昔日

在昔日

唐捐

在昔日我學會詠誦聖詩的平凡的地方

總有些枇杷生長。風琴像一頭

虛弱的，帶著血氣與靈的，多愁的獸

在小園內一教堂，盡其在我地叫喊

我因而認識了神，和神布置在我

體內的弓與弦，與它們即將送出的箭

多少年了，我愛且射傷過多少別人？

童年的枇杷總是無中生有，由綠轉黃

且由衷地變甜。當時，我所得無多

除卻性與死與神。「……在人是不能

在神凡事都能。」多少年了，當我重重

一病。尤記得十字架與枇杷的小園

是我來

且即將回去的地方。