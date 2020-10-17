【聯副 ‧ 為你朗讀81】唐捐／在昔日
在昔日
唐捐
在昔日我學會詠誦聖詩的平凡的地方
總有些枇杷生長。風琴像一頭
虛弱的，帶著血氣與靈的，多愁的獸
在小園內一教堂，盡其在我地叫喊
我因而認識了神，和神布置在我
體內的弓與弦，與它們即將送出的箭
多少年了，我愛且射傷過多少別人？
童年的枇杷總是無中生有，由綠轉黃
且由衷地變甜。當時，我所得無多
除卻性與死與神。「……在人是不能
在神凡事都能。」多少年了，當我重重
一病。尤記得十字架與枇杷的小園
是我來
且即將回去的地方。
●說詩
童年舊居在山村街尾，鄰近長老會教堂，並有小園一座，外以朱槿為籬，內有枇杷蓮霧之屬數棵。我鄉以造水庫之故，大水吞噬良田百畝，鄉民大半移居四方，街坊罕有人跡，況乎教堂。惟有小學級任某老師，每逢周日，時常召我等野孩兒數枚，湊成聚會之狀。當時心中無甚信仰，興趣亦多在野外，惟以師命之故，不便不至。既至則行禮如儀，導我以經，惟誦而已，教我以歌，惟唱而己。時移事往，昔年所唱誦竟愈加分明，細讀愈覺有悟，每於病苦煩惱時慰我心懷，因有是詩。（本詩起興句借自方思。）
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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