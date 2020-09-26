【聯副 ‧ 為你朗讀78】林婉瑜／敬啟者

敬啟者

林婉瑜

黃昏可以送給我金色

風送給我，它的流線

傷口送我它的鋸齒

投遞失敗的信卸下所有的字，交給我保護

爬過的山，把蜿蜒送給我

透明的容器，送我它的形狀

落葉把懸空的恐懼致贈予我

時間，把它偷走的瞬間全部歸還

蜘蛛在編結光的繩索

牆，把偏見送給我

真相，只願交給我局部

電影裡的槍聲帶來真實的疼痛

明天送我未知

它說，這份禮物永遠不能拆

愛送我幻覺

我伸手觸摸

困惑於那巨大的虛構的美

而許久無法出聲