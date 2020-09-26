【聯副 ‧ 為你朗讀78】林婉瑜／敬啟者
敬啟者
林婉瑜
黃昏可以送給我金色
風送給我，它的流線
傷口送我它的鋸齒
投遞失敗的信卸下所有的字，交給我保護
爬過的山，把蜿蜒送給我
透明的容器，送我它的形狀
落葉把懸空的恐懼致贈予我
時間，把它偷走的瞬間全部歸還
蜘蛛在編結光的繩索
牆，把偏見送給我
真相，只願交給我局部
電影裡的槍聲帶來真實的疼痛
明天送我未知
它說，這份禮物永遠不能拆
愛送我幻覺
我伸手觸摸
困惑於那巨大的虛構的美
而許久無法出聲
●說詩
那些人物事送給我的，許多禮物，都收到了。
而且常在我心。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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