【聯副 ‧ 為你朗讀78】林婉瑜／敬啟者

聯合新聞網 / 讀.書.人

敬啟者

林婉瑜

黃昏可以送給我金色

風送給我，它的流線

傷口送我它的鋸齒

投遞失敗的信卸下所有的字，交給我保護

爬過的山，把蜿蜒送給我

透明的容器，送我它的形狀

落葉把懸空的恐懼致贈予我

時間，把它偷走的瞬間全部歸還

蜘蛛在編結光的繩索

牆，把偏見送給我

真相，只願交給我局部

電影裡的槍聲帶來真實的疼痛


明天送我未知

它說，這份禮物永遠不能拆

愛送我幻覺

我伸手觸摸

困惑於那巨大的虛構的美

而許久無法出聲



●說詩

那些人物事送給我的，許多禮物，都收到了。

而且常在我心。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）

【相關閱讀】

‧【聯副 ‧ 為你朗讀77】林婉瑜／好久不見

‧【聯副 ‧ 為你朗讀76】林婉瑜／那一晚的事發經過

‧【聯副 ‧ 為你朗讀75】焦桐／景美溪堤岸（節選）


相關新聞

【聯副 ‧ 為你朗讀78】林婉瑜／敬啟者

黃昏可以送給我金色 風送給我，它的流線

【聯副 ‧ 為你朗讀77】林婉瑜／好久不見

「好久不見，你胖了。」 「你消瘦了。」

【聯副 ‧ 為你朗讀76】林婉瑜／那一晚的事發經過

歹徒闖進書房 搶走詩人剛寫好的五首長詩

【聯副 ‧ 為你朗讀75】焦桐／景美溪堤岸（節選）

我們跨過小橋，橋下有石頭像船， 我們揚起舌頭的帆，邊走

【聯副 ‧ 為你朗讀74】焦桐／柿子頌

突然激動了起來，九降風 在風的故鄉一路喧嚷，從山頭抄農場小徑狂奔打聽

【聯副 ‧ 為你朗讀73】焦桐／文旦頌（節選）

我想像是那直來直往的日光激情了整個夏天 輕撫到皮膚變了顏色，我想像 是專注的露水擁抱每一夜

【聯副 ‧ 為你朗讀72】焦桐／急行軍

我恐怕掉隊了，路途上 剩下自己，往事和 磨破的襯衫領，暮色 依戀著山巒，潮水不捨

【聯副 ‧ 為你朗讀71】焦桐／壽山動物園

我又夢回青年時代的園子── 噴泉激情地邀舞，水霧躊躇 以重逢的姿勢擁吻

【聯副 ‧ 為你朗讀70】楊佳嫻／愛（不）在瘟疫蔓延時

那年愛上一名叛徒 在鍋底演練生死 你底心如小小的醫院

【聯副 ‧ 為你朗讀69】楊佳嫻／梨子與俄國文學（與情史）

近蒂頭處微苦 近果核處微酸 像是把心和陰影一併吞下

【聯副 ‧ 為你朗讀68】楊佳嫻／微微

畫暈開了 琴鍵陷落了 流星如箭而微冰

【聯副 ‧ 為你朗讀67】楊佳嫻／鍛鍊

我想我是碰見了 最強的靈感 在詩裡，你是全部街燈

熱門新聞

【文學台灣：基隆篇 之4】曹銘宗／基隆在地飲食

【媽媽心機】蔡怡怡／陪女友逛街的實習課

【親子教養】王瑄瑄／猜猜她的心

【童言童語】邱嘉淳／吃霸王餐的恐龍

【青春名人堂】林予晞／說話

黃春美／想起絲瓜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。