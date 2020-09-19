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【聯副 ‧ 為你朗讀77】林婉瑜／好久不見
好久不見
林婉瑜
「好久不見，你胖了。」
「你消瘦了。」
「你深刻了。」
「你銳利了。」
「你進化了。」
「你退步了。」
「你很刺眼。」
「你相當黯淡。」
「你霧霧的。」
「你最大化了。」
「你搖滾著。」
「你難分難解。」
「你呈現斑點狀。」
「你正在格式化。」
「你未完待續。」
「你猴子穿新衣了。」
「你衣冠禽獸了。」
「謝謝你的指教，再見。」
「再見。」
●說詩
眼前的那人，散發出奇怪的質感，動用各種形容去貼近。
以雙人對話方式寫成，模擬兩人見面最真實的一次寒暄。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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