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【聯副 ‧ 為你朗讀77】林婉瑜／好久不見

聯合新聞網 / 讀.書.人

好久不見

林婉瑜

「好久不見，你胖了。」

「你消瘦了。」

「你深刻了。」

「你銳利了。」

「你進化了。」

「你退步了。」

「你很刺眼。」

「你相當黯淡。」

「你霧霧的。」

「你最大化了。」

「你搖滾著。」

「你難分難解。」

「你呈現斑點狀。」

「你正在格式化。」

「你未完待續。」

「你猴子穿新衣了。」

「你衣冠禽獸了。」

「謝謝你的指教，再見。」

「再見。」



●說詩

眼前的那人，散發出奇怪的質感，動用各種形容去貼近。

以雙人對話方式寫成，模擬兩人見面最真實的一次寒暄。


（本專欄每星期六上線，敬請期待！）

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