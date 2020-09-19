【聯副 ‧ 為你朗讀77】林婉瑜／好久不見

好久不見 林婉瑜 「好久不見，你胖了。」 「你消瘦了。」 「你深刻了。」 「你銳利了。」 「你進化了。」 「你退步了。」 「你很刺眼。」 「你相當黯淡。」 「你霧霧的。」 「你最大化了。」 「你搖滾著。」 「你難分難解。」 「你呈現斑點狀。」 「你正在格式化。」 「你未完待續。」 「你猴子穿新衣了。」 「你衣冠禽獸了。」 「謝謝你的指教，再見。」 「再見。」

●說詩

眼前的那人，散發出奇怪的質感，動用各種形容去貼近。

以雙人對話方式寫成，模擬兩人見面最真實的一次寒暄。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）