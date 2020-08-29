【聯副 ‧ 為你朗讀74】焦桐／柿子頌

柿子頌 焦桐 突然激動了起來，九降風 在風的故鄉一路喧嚷，從山頭抄農場小徑狂奔打聽 暌違的音訊，撞得稻穗 哀哀叫，將空氣鍍金，點燃 滿城曖昧的街燈；撫摸你全身 潮紅如吻。我想借用九降風的嗓子 來坦白，反覆呼叫著名字， 用雨露的指尖疼惜 你私密的風霜， 皮膚下的脈動。 如果坦白太澀太硬，我還要借用 秋陽，封存體溫封存 無端掀起的熱度。和你青澀時 相對，往事歷歷的青澀； 和你的紅顏相對，叫裸裎的肌膚 每天日光浴。曝曬陳舊的言辭， 曝曬成熟的氣息，熾熱的 深呼吸，叫滿山施放 甜蜜洶湧的煙火，誓言般 重逢，胴體誓言般柔軟。

●說詩

台灣原生石柿、牛心柿，均屬澀柿，較不適合鮮食。柿子成熟期恰逢九降風盛行，這種乾冷的東北季風溼度低，彷彿巨型的天然烘乾機，和日光聯手進行除濕，脫澀，人們乃加工柿子成柿餅。

被風擁抱過的青綠色果園，像滿山忽然就點燃了燈泡，黃燦燦在枝頭上，把遍野的空氣都染黃了。柿子在九降風下收拾起苦澀，讓日頭散發的熱力，溫暖、轉化為甘甜。那甘甜，源自苦澀；經歷了那麼多風霜，在風霜中成熟，甜美了，復被陽光曬得更有風韻。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）