【聯副 ‧ 為你朗讀74】焦桐／柿子頌
柿子頌
焦桐
突然激動了起來，九降風
在風的故鄉一路喧嚷，從山頭抄農場小徑狂奔打聽
暌違的音訊，撞得稻穗
哀哀叫，將空氣鍍金，點燃
滿城曖昧的街燈；撫摸你全身
潮紅如吻。我想借用九降風的嗓子
來坦白，反覆呼叫著名字，
用雨露的指尖疼惜
你私密的風霜，
皮膚下的脈動。
如果坦白太澀太硬，我還要借用
秋陽，封存體溫封存
無端掀起的熱度。和你青澀時
相對，往事歷歷的青澀；
和你的紅顏相對，叫裸裎的肌膚
每天日光浴。曝曬陳舊的言辭，
曝曬成熟的氣息，熾熱的
深呼吸，叫滿山施放
甜蜜洶湧的煙火，誓言般
重逢，胴體誓言般柔軟。
●說詩
台灣原生石柿、牛心柿，均屬澀柿，較不適合鮮食。柿子成熟期恰逢九降風盛行，這種乾冷的東北季風溼度低，彷彿巨型的天然烘乾機，和日光聯手進行除濕，脫澀，人們乃加工柿子成柿餅。
被風擁抱過的青綠色果園，像滿山忽然就點燃了燈泡，黃燦燦在枝頭上，把遍野的空氣都染黃了。柿子在九降風下收拾起苦澀，讓日頭散發的熱力，溫暖、轉化為甘甜。那甘甜，源自苦澀；經歷了那麼多風霜，在風霜中成熟，甜美了，復被陽光曬得更有風韻。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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