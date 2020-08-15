【聯副 ‧ 為你朗讀72】焦桐／急行軍

急行軍 焦桐 我恐怕掉隊了，路途上 剩下自己，往事和 磨破的襯衫領，暮色 依戀著山巒，潮水不捨 晝夜，巨型電塔向前延伸 夢境慢下了動作──火車 尖叫著輾壓鐵軌， 槍管一直搧鋼盔耳光， 鞋的牙齒緊咬著 公路的舌頭── 一直想要說的話找不到 開場白，背著城市 好像路程才剛展開 就需要補鞋匠，彌補 來不及的追憶來不及 為過去關燈， 思念般走夜路，匆忙 向前，中年的碎石路 需要痠痛貼布。我恐怕 追也追不上了……

●說詩

部隊移防小金門時經常夜行軍，半夜吃過鹹粥即出發，繞全島一圈，走到拂曉。比較累的是有一次急行軍，全副武裝疾行20公里，磨破皮的雙腳腫疼不堪。那次急行軍彷彿是一種隱喻。

我後來才明白自己跟一切體制都格格不入，資質欠佳又啟迪甚遲，求學的路程乃跌跌撞撞。當年考不上大學已轉化成長期的自卑；退役後勉強考上最後一個志願，女友、同窗皆已大學畢業，特別感受歲月催逼的壓力，常自覺是一隻疲憊不堪的老狗，氣喘著，拖著剩下的力氣在追趕同儕。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）