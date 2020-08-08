【聯副 ‧ 為你朗讀71】焦桐／壽山動物園

聯合新聞網 / 讀.書.人

壽山動物園

焦桐

我又夢回青年時代的園子──

噴泉激情地邀舞，水霧躊躇

以重逢的姿勢擁吻

別後的樹林，兩道石階蜿蜒

在這裡分手。季風諾言般

從日光漸褪的西子灣趕來，囁嚅

傾訴逐漸怯弱的意思，

驚喜與憂傷的音訊。季風路過

記憶的轉角留下藍腹鷴

老於矜持，歲月的潮汐

苦戀破碎無言的浪花。我

和柵欄裡的獅沈默對望

困在中年身體裡的青年。



●說詩

我陸續為家鄉高雄作了幾首詩，諸如愛河，打狗公學校，舊三和銀行，楊家古厝……也許中學時期即酷愛運動，有一段時間每天清晨從後驛跑到壽山頂。穿著夾腳拖跑那麼遠，於今想起來都覺得不可思議；壽山的小徑，樹林，石階，山下的街景和西子灣在追憶中染上神秘的色澤。

逐漸老化的身軀，似乎囚居著蠢蠢欲動的心思，追憶家鄉也追憶青春歲月，懷念地方，懷念往事，懷念人。追憶的線索也許不是外在的事件，而是內在事件的重建，本質上，這是內省（introspection）和移情（empathy）的資料。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）

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