【聯副 ‧ 為你朗讀70】楊佳嫻／愛（不）在瘟疫蔓延時

愛（不）在瘟疫蔓延時 楊佳嫻 那年愛上一名叛徒 在鍋底演練生死 你底心如小小的醫院 翌年你們道別 他帶走匕首，你留下書 在未來的每一天讀它 在未來的每一天 淹沒它 還記得最後一次通信嗎 你說出了詩集 他回覆了疫情資訊 （裡面夾帶著船票？） 愛情是病毒（好老派噯） 寫詩證明感染 哪個更像恐嚇── 分手（幸運）信或是詩集？ 熱愛一名叛徒 像出門沒戴口罩 赤裸即錯誤 摀著口鼻像捂著心 你還在等船票嗎 船來了可是船艙無人 只留下詩集 和一盒黑心口罩 封存醫院與船吧 當詩句如鼻水或噴嚏 立即被擦掉或遠遠噴射 海未枯石未爛 它是否令你尷尬 仔細看啊 那跳動的疫情數字 也統計（但未讀）你的私人悲劇

●說詩

這首詩本來有五段，太長了，所以這裡節錄了最後兩段。我對於十九世紀俄國文學很嚮往，大學時代讀了不少翻譯過來的俄國小說，還曾經去選修過俄文系的小說課。俄文太難，教授說即使俄文系的學生讀到大四也多半沒辦法直接讀杜思妥也夫斯基的原文，而他開課的目的是為了推廣俄國文學，因此儘量選好一點的中文譯本給大家讀。我這個外系學生就因此受惠。這首詩把吃梨子和讀俄國文學這兩件事情揉合起來，以比較俏皮的方式寫愛情的苦味、甜味和陰影。那麼陰影是哪裡來的呢？挑戰過俄國小說的人一定都跟我一樣曾經被那些超級長的人名和書的厚度嚇到過吧，怎麼讀都讀不完，人物名字常常記不起來，這閱讀的陰影不下於愛情受苦的陰影啊。

（本專欄每星期六上線，下周朗讀詩人：焦桐，敬請期待！）