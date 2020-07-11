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【聯副 ‧ 為你朗讀67】楊佳嫻／鍛鍊
鍛鍊
楊佳嫻
我想我是碰見了
最強的靈感
在詩裡，你是全部街燈
雨季，消逝的金烏，
小晴朗夜的月暈──你是
它們的父親
我安於延宕
安於檢疫（是我傳染你嗎或
你就是那病）一般的隔離
我一定是平靜的
平靜地一觸，然後
就陷落
猝不及防的花
閃過騎樓，青翼之天使
最尋常的巷口
你指點過的麵攤
忽然，都變成了藏寶圖折疊
過度而破損，風景
窸窣的縫線
甚至我懷疑下一次
晤面以前
我是復活過了
頭髮裡留存著煤屑
肩胛處仍有棘刺
我是什麼都不怕的（是嗎）
即使你像一把利刃
投入我懷抱
●說詩
〈鍛鍊〉是一首情詩。把疾病相關意象和強烈的情感聯繫在一起，在文學裡擁有很長的傳統，而這個做法到現在還沒有褪色，也一直有不同的詩人做出不同的變化。「檢疫」、「延宕」、「傳染」、「隔離」，這些詞彙構築出愛情中激越又忍耐的矛盾狀態，心有所愛的人，不一定想要立刻知道答案，反而願意延宕，不斷延後那命定的一刻的來臨，享受那煎熬的過程，痛並且快樂著。詩中的「你」成為「我」最強的靈感，一起度過的所有細節都變成了象徵，那種心靈的豐富，讓「我」什麼都不怕，不是因為刀槍不入，而是甘願承受。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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