【聯副 ‧ 為你朗讀67】楊佳嫻／鍛鍊

鍛鍊 楊佳嫻 我想我是碰見了 最強的靈感 在詩裡，你是全部街燈 雨季，消逝的金烏， 小晴朗夜的月暈──你是 它們的父親 我安於延宕 安於檢疫（是我傳染你嗎或 你就是那病）一般的隔離 我一定是平靜的 平靜地一觸，然後 就陷落 猝不及防的花 閃過騎樓，青翼之天使 最尋常的巷口 你指點過的麵攤 忽然，都變成了藏寶圖折疊 過度而破損，風景 窸窣的縫線 甚至我懷疑下一次 晤面以前 我是復活過了 頭髮裡留存著煤屑 肩胛處仍有棘刺 我是什麼都不怕的（是嗎） 即使你像一把利刃 投入我懷抱

●說詩

〈鍛鍊〉是一首情詩。把疾病相關意象和強烈的情感聯繫在一起，在文學裡擁有很長的傳統，而這個做法到現在還沒有褪色，也一直有不同的詩人做出不同的變化。「檢疫」、「延宕」、「傳染」、「隔離」，這些詞彙構築出愛情中激越又忍耐的矛盾狀態，心有所愛的人，不一定想要立刻知道答案，反而願意延宕，不斷延後那命定的一刻的來臨，享受那煎熬的過程，痛並且快樂著。詩中的「你」成為「我」最強的靈感，一起度過的所有細節都變成了象徵，那種心靈的豐富，讓「我」什麼都不怕，不是因為刀槍不入，而是甘願承受。

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