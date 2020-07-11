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【聯副 ‧ 為你朗讀67】楊佳嫻／鍛鍊

聯合新聞網 / 讀.書.人

鍛鍊

楊佳嫻

我想我是碰見了

最強的靈感

在詩裡，你是全部街燈

雨季，消逝的金烏，

小晴朗夜的月暈──你是

它們的父親


我安於延宕

安於檢疫（是我傳染你嗎或

你就是那病）一般的隔離

我一定是平靜的

平靜地一觸，然後

就陷落


猝不及防的花

閃過騎樓，青翼之天使

最尋常的巷口

你指點過的麵攤

忽然，都變成了藏寶圖折疊

過度而破損，風景

窸窣的縫線


甚至我懷疑下一次

晤面以前

我是復活過了

頭髮裡留存著煤屑

肩胛處仍有棘刺

我是什麼都不怕的（是嗎）

即使你像一把利刃

投入我懷抱



●說詩

〈鍛鍊〉是一首情詩。把疾病相關意象和強烈的情感聯繫在一起，在文學裡擁有很長的傳統，而這個做法到現在還沒有褪色，也一直有不同的詩人做出不同的變化。「檢疫」、「延宕」、「傳染」、「隔離」，這些詞彙構築出愛情中激越又忍耐的矛盾狀態，心有所愛的人，不一定想要立刻知道答案，反而願意延宕，不斷延後那命定的一刻的來臨，享受那煎熬的過程，痛並且快樂著。詩中的「你」成為「我」最強的靈感，一起度過的所有細節都變成了象徵，那種心靈的豐富，讓「我」什麼都不怕，不是因為刀槍不入，而是甘願承受。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）

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