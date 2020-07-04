【聯副 ‧ 為你朗讀66】楊佳嫻／多煙的夏季

多煙的夏季 楊佳嫻 買了雷射筆預備 遠遠指出妳的軌道 擾亂，然後瞄準 因為妳是低動力前進 隱約的星船 幽靈們塞滿道路 嘩噪並且生火 煙霧散了以後 我是否仍舊完整 妳是否終將熄滅如隕石 世界將堆滿彈殼 電影總在廢墟處奏樂 來吧來我這裡 有一匹馬正在等待 來我來我這裡 牛奶將潤澤妳刺痛的眼

●說詩

這首詩是從〈多煙的夏季‧連作〉裡節選的，原詩有三段，這是最後一段。所謂夏季多煙，發想點其實是2019年3月中開始、在夏天到達高點、到目前仍然還沒有完全落幕的香港反對《逃犯條例》修訂草案運動，我們一般稱之為反送中運動。在這場漫長的抗爭中，催淚彈的硝煙瀰漫在香港街頭，激發出香港人無與倫比的反抗意志。比如像是雷射筆這樣的物件，關注這場運動的人一定都很熟悉。但我這首詩不是完全只針對這個事件寫，它其實把愛情和抗爭雜揉在一起，因為抗爭的核心其實是為了一種認同、一種親密，也表達了恐懼與希望，正與愛情一樣。

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