【聯副 ‧ 為你朗讀66】楊佳嫻／多煙的夏季
多煙的夏季
楊佳嫻
買了雷射筆預備
遠遠指出妳的軌道
擾亂，然後瞄準
因為妳是低動力前進
隱約的星船
幽靈們塞滿道路
嘩噪並且生火
煙霧散了以後
我是否仍舊完整
妳是否終將熄滅如隕石
世界將堆滿彈殼
電影總在廢墟處奏樂
來吧來我這裡
有一匹馬正在等待
來我來我這裡
牛奶將潤澤妳刺痛的眼
●說詩
這首詩是從〈多煙的夏季‧連作〉裡節選的，原詩有三段，這是最後一段。所謂夏季多煙，發想點其實是2019年3月中開始、在夏天到達高點、到目前仍然還沒有完全落幕的香港反對《逃犯條例》修訂草案運動，我們一般稱之為反送中運動。在這場漫長的抗爭中，催淚彈的硝煙瀰漫在香港街頭，激發出香港人無與倫比的反抗意志。比如像是雷射筆這樣的物件，關注這場運動的人一定都很熟悉。但我這首詩不是完全只針對這個事件寫，它其實把愛情和抗爭雜揉在一起，因為抗爭的核心其實是為了一種認同、一種親密，也表達了恐懼與希望，正與愛情一樣。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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