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【聯副 ‧ 為你朗讀65】李進文／情詩注

聯合新聞網 / 讀.書.人

情詩注

李進文

大好晴天，

我一個人在家懶得動，

大半天呆呆望著陽台與客廳間的落地玻璃門，

打從過年後就沒擦過，

這期間還經歷三次像愛情一樣的颱風。

起身，決定好好擦玻璃。──

陽光撞過來，我想起你。

塵世撞過來，我想起你。

一隻蒼蠅以及隨後一對白頭翁撞過來，我想起你。

客廳裡的大寂靜撞出去，我想起你。

盈室興旺的種種嘆息撞出去，我想起你。

撞來撞去的過程，

玻璃心一片澄明，而我破碎了。



●說詩

人生中每個階段，總會寫點情詩，每一階段的情感厚薄濃淡體會皆不同，愛是善意、愛是誤解，愛是證據也是懷疑。情詩和政治詩一樣，是難處理的題材，因為自古以來優秀的情詩太多，在藝術上很難超越。我會換些方法，例如用武俠去寫情詩，用情詩去喻政治、宗教或人生，因為愛具有普遍和普世性，容易共感，以共感為催化劑去闡釋生硬的議題，往往有新效果。詩中寫「這期間還經歷三次像愛情一樣的颱風」而不是寫經歷三次像颱風一樣的愛情，是希望不要只往情詩去想，而是思考生存，存在的本身有時厭倦、有時清澈，在一片看似透明的玻璃內外撞進撞出，我們被自己困住。每一個人歸結來說都只是孤孤單單的個體，也只能獨力去抵抗與奮鬥。

（本專欄每星期六上線，下周朗讀詩人：楊佳嫻，敬請期待！）

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