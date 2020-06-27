【聯副 ‧ 為你朗讀65】李進文／情詩注

情詩注 李進文 大好晴天， 我一個人在家懶得動， 大半天呆呆望著陽台與客廳間的落地玻璃門， 打從過年後就沒擦過， 這期間還經歷三次像愛情一樣的颱風。 起身，決定好好擦玻璃。── 陽光撞過來，我想起你。 塵世撞過來，我想起你。 一隻蒼蠅以及隨後一對白頭翁撞過來，我想起你。 客廳裡的大寂靜撞出去，我想起你。 盈室興旺的種種嘆息撞出去，我想起你。 撞來撞去的過程， 玻璃心一片澄明，而我破碎了。

●說詩

人生中每個階段，總會寫點情詩，每一階段的情感厚薄濃淡體會皆不同，愛是善意、愛是誤解，愛是證據也是懷疑。情詩和政治詩一樣，是難處理的題材，因為自古以來優秀的情詩太多，在藝術上很難超越。我會換些方法，例如用武俠去寫情詩，用情詩去喻政治、宗教或人生，因為愛具有普遍和普世性，容易共感，以共感為催化劑去闡釋生硬的議題，往往有新效果。詩中寫「這期間還經歷三次像愛情一樣的颱風」而不是寫經歷三次像颱風一樣的愛情，是希望不要只往情詩去想，而是思考生存，存在的本身有時厭倦、有時清澈，在一片看似透明的玻璃內外撞進撞出，我們被自己困住。每一個人歸結來說都只是孤孤單單的個體，也只能獨力去抵抗與奮鬥。

（本專欄每星期六上線，下周朗讀詩人：楊佳嫻，敬請期待！）