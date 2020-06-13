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【聯副 ‧ 為你朗讀63】李進文／禱詞
禱詞
李進文
主啊，
自由太皮了，讓它直接到我的泥土打混吧，
既然愛了就包容了別人說髒。
主啊，
請讓我荒廢時間去培育每一個字，
字長好翅膀的時刻，我抬頭，
請讓我看懂彩虹為何對天空彎腰，
請讓我曉得天堂為何掛出「查無此人」的牌子，
請讓我
切換使用者；
累了的午夜，
以你的名登入，重新投胎的感覺。
主啊，
如果你更新或升級要記得打個電話，
我們仰望神靈，
但是仰賴科技。
●說詩
每當寫到神、鬼、上帝、天堂（地獄），我既相信也懷疑。我常把一切未知想像成真實對話的對象，天堂也許是平行世界的一個真實空間，神也跟人一樣，有愛恨情仇，也會懶散、發呆、閒扯、做錯事，也會上網或手刀下單。天堂其實是另一個「人的世界」，在天堂就是好人嗎？上天堂就一定是好事？或許從天堂的角度來看世間，人是另一種神，宗教稱人是活菩?，或許不無道理。現代科技的誕生是不是神暗中的算計？「詩者，思也。」寫詩是一個提問的過程，問得幽默，上帝也會發笑。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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