【聯副 ‧ 為你朗讀63】李進文／禱詞

禱詞 李進文 主啊， 自由太皮了，讓它直接到我的泥土打混吧， 既然愛了就包容了別人說髒。 主啊， 請讓我荒廢時間去培育每一個字， 字長好翅膀的時刻，我抬頭， 請讓我看懂彩虹為何對天空彎腰， 請讓我曉得天堂為何掛出「查無此人」的牌子， 請讓我 切換使用者； 累了的午夜， 以你的名登入，重新投胎的感覺。 主啊， 如果你更新或升級要記得打個電話， 我們仰望神靈， 但是仰賴科技。

●說詩

每當寫到神、鬼、上帝、天堂（地獄），我既相信也懷疑。我常把一切未知想像成真實對話的對象，天堂也許是平行世界的一個真實空間，神也跟人一樣，有愛恨情仇，也會懶散、發呆、閒扯、做錯事，也會上網或手刀下單。天堂其實是另一個「人的世界」，在天堂就是好人嗎？上天堂就一定是好事？或許從天堂的角度來看世間，人是另一種神，宗教稱人是活菩?，或許不無道理。現代科技的誕生是不是神暗中的算計？「詩者，思也。」寫詩是一個提問的過程，問得幽默，上帝也會發笑。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）