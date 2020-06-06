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【聯副 ‧ 為你朗讀62】李進文／寵物與牠的上班族
寵物與牠的上班族
李進文
養一張辦公桌當寵物，
牠對我狺狺暴怒，
丟一根肋骨讓牠樂觀；
打開罐頭食品餵牠，幫牠
梳毛、剔牙、上網，替牠
跟不愛牠的人開會，帶牠
去看心理醫生──
牠有瞧不起全世界的毛病。
馴服一張辦公桌，像馴服
一隻狐狸，讓牠屬於你。
多年後，
牠越來越軟體，風格肥肥的；
牠漸漸失去人生該有的初心
以及瘋狂。
放牠走，牠也不想走了，
已經養成日復一日的好習慣。
今夜，
辦公桌乖乖自動加班，
人模人樣地打瞌睡……
我為牠吹熄夢想，牠伸爪
擁我入懷。
●說詩
我喜歡寫職場生活，因為我就是上班族。我的寫作史可能也是我的工作史，將工作上接觸到的人事物等等內容，轉換為寫作素材，是件有趣而且消除疲勞的事。將辦公桌喻為寵物，亦指涉我們被職場豢養、被社會和舊習制約。我曾寫過辦公桌底下有一個按扭，下班時只要按一下，座位就開啟一道電扶梯，向下、向下的兩側是深淵，要小心，下班之後也許我們繼續通往地獄。也寫過，有一天神來人間上班之類的寓言詩。人生花最多時間在工作上，所以工作的意義、內容和夥伴很重要。工作也讓我們融入社會，我們是接受者，也必須是付出者，這首詩透過自嘲和反諷提供思考。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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