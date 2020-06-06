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【聯副 ‧ 為你朗讀62】李進文／寵物與牠的上班族

聯合新聞網 / 讀.書.人

寵物與牠的上班族

李進文

養一張辦公桌當寵物，

牠對我狺狺暴怒，

丟一根肋骨讓牠樂觀；

打開罐頭食品餵牠，幫牠

梳毛、剔牙、上網，替牠

跟不愛牠的人開會，帶牠

去看心理醫生──

牠有瞧不起全世界的毛病。

馴服一張辦公桌，像馴服

一隻狐狸，讓牠屬於你。

多年後，

牠越來越軟體，風格肥肥的；

牠漸漸失去人生該有的初心

以及瘋狂。

放牠走，牠也不想走了，

已經養成日復一日的好習慣。

今夜，

辦公桌乖乖自動加班，

人模人樣地打瞌睡……

我為牠吹熄夢想，牠伸爪

擁我入懷。



●說詩

我喜歡寫職場生活，因為我就是上班族。我的寫作史可能也是我的工作史，將工作上接觸到的人事物等等內容，轉換為寫作素材，是件有趣而且消除疲勞的事。將辦公桌喻為寵物，亦指涉我們被職場豢養、被社會和舊習制約。我曾寫過辦公桌底下有一個按扭，下班時只要按一下，座位就開啟一道電扶梯，向下、向下的兩側是深淵，要小心，下班之後也許我們繼續通往地獄。也寫過，有一天神來人間上班之類的寓言詩。人生花最多時間在工作上，所以工作的意義、內容和夥伴很重要。工作也讓我們融入社會，我們是接受者，也必須是付出者，這首詩透過自嘲和反諷提供思考。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）

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