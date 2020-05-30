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【聯副 ‧ 為你朗讀61】李進文／油菜花寫信

聯合新聞網 / 讀.書.人

油菜花寫信

李進文

這幾年天堂好靜

能上去的人更少了


荒原被犁出幾道郵戳線

我耕完一生才發現天已黑


晚香寫著淡淡的信

只有一句想你


夢攪拌的蝶影悄悄落籍

成為黃土的後裔


油菜花田像我們害羞的孩子

捏弄衣角，要擰出油似的


黃月亮在鍋裡煎

炊煙像餓了許多年


晚香寫著淡淡的信

只有一句想你


你吃苦，卻只有寂寞長胖

你瘦得一拉就上天堂



●說詩

十幾年前，企業家溫世仁先生曾在甘肅武威的黃羊川鎮這處偏鄉成立數位中心，希望透過電子商務平台幫助農民改善貧困，讓孩子們在學校可以學打字、學英語、閱讀經典，用網路為貧窮打開一扇通往世界的窗。但很遺憾，溫先生在2003年早逝。明日工作室接續他的精神，從事數位內容的製作與推廣，更著手在黃羊川拍攝紀錄片，存留人與土地的故事。這黃土高原小鎮荒僻，青壯的村人只好常年在外打工，只留下老弱婦孺從事農耕，在田野調查期間，有位熟識的大爺過世了，等不到正式拍片，這首詩是那時寫的，其實也是為溫世仁先生寫的，他等不到他的夢想開花結果。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）

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