【聯副 ‧ 為你朗讀57】零雨／特技家族 （9首選1）

特技家族 （9首選1） 零雨 1 兩隻手抓住兩隻腳 向前跳(到前面廣場) 向後翻滾(屁股朝向人最多的 廣場) 向前翻滾(在人最多的廣場愈縮 愈小) 向後翻滾(愈縮愈小) 向前翻滾(愈縮) 向後跳(愈小) ……… ……… 被踩在腳下(只剩下眼睛) (廣場以屁股遮天)

●說詩

〈特技家族〉，共由九首詩組成，每首詩表現人類在宇宙空間的一種運動。

上世紀九零年代初，一天，著名插畫家石某給我看幾幅他的近作，其中有跳火圈等等特技的圖樣。我受到啟發，藉由想像的延伸，寫出了這一組詩。

發表以後，師大音樂研究所學生陳君宜，把它做成音樂劇場，並完成碩士論文，由曾道雄教授指導。近年，交通大學音樂研究所李子聲教授，把它寫成女高音與男高音二重唱，難度極高，當時有一感想，想到湯顯祖的牡丹亭「拗折天下人嗓子」。

這裡，我選出第一首，獻給讀者。它具有序幕的性質，揭示了全詩的主旨——集體與個人的相互作用，像是有一最高指導靈，在隱隱牽動。這也許是人類的宿命，抑或是人類悲壯的旅程。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）