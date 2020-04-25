【聯副 ‧ 為你朗讀56】零雨／窗簾

聯合新聞網 / 讀.書.人

窗簾

零雨

莉娜有一雙悲傷的眼睛

她愛看窗簾


他們喝下午茶，傳遞著

白日的溫度。遺忘——

在唇邊斜線進行


他們關了門，並沒有關上窗

窗簾，逐風而飛揚

不知怎的，記得太多

恰因此而發出細雨的聲響


他們啜飲白色花朵的芬芳

混雜著白色花朵的髮髻

隱約，在窗簾的後面


風靜止的某一刻

窗簾

悄悄靠近了黃昏

而那恰是美麗的



●說詩

我喜歡窗簾。

窗簾是遮蔽，還是開啟？

即使遮蔽，仍能運用想像，將它開啟；即使開啟，仍然須要想像，以補不足。

我為我喜愛的窗簾，設想了一個場景，我在它的外面，也在它的裡面。我是參與者，也是觀察者，我開啟又遮蔽了一些故事的進行。

小學時候，有一個同學叫麗娜。我把麗改成「莉」。

莉，似乎更纖細一些，更能搭配下午茶，白色花朵，髮髻，窗簾。

是時間？還是什麼？把她變得纖細。

我猜想，有一位暴君在其中主導，一切的人事不過變成了配角。

或許這正是莉娜眼中的悲傷。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）

【相關閱讀】

‧【聯副 ‧ 為你朗讀55】鴻鴻／小孩

‧【聯副 ‧ 為你朗讀54】鴻鴻／我的祖先

‧【聯副 ‧ 為你朗讀53】鴻鴻／鈕來鈕去


相關新聞

【聯副 ‧ 為你朗讀56】零雨／窗簾

莉娜有一雙悲傷的眼睛 她愛看窗簾

【聯副 ‧ 為你朗讀55】鴻鴻／小孩

你玩一下，爸爸去倒垃圾喔 你玩一下，爸爸去收掛號喔

【聯副 ‧ 為你朗讀54】鴻鴻／我的祖先

我的祖先是金色的魚群 日夜交替地紡織著大海

【聯副 ‧ 為你朗讀53】鴻鴻／鈕來鈕去

按一下 電視就會轉台 按一下 冷氣就會變送風

【聯副 ‧ 為你朗讀52】鴻鴻／天問

為什麼要特別關注那生在馬廄的嬰兒，日後被釘上十字架 而不是那個遭棄屍海中的女孩，被受難曲哀悼、被彩色玻璃刻繪、被復活節銘記？

【聯副 ‧ 為你朗讀51】鴻鴻／聞以軍退出加薩走廊

洪水退去，我們探頭 這苟活的墓園竟成為方舟

「為你朗讀」系列2 影音動畫明日登場！

2019年備受聯合新聞網文學愛好者歡迎的「為你朗讀」影音動畫， 3月21日起，每周六於「閱讀」頻道之「聯副空中補給」隆重推出系列2。

【聯副 ‧ 為你朗讀50】駱以軍／風箏（節選）

因為我知道你是個，容易擔心的小孩子 所以我在飛翔的時候，卻也不敢飛得太遠

【聯副 ‧ 為你朗讀49】駱以軍／親愛的（節選）

我們看見海鷗倒著飛行 或者我們看見母親被吃掉的小海豹在月光下悲鳴;

【聯副 ‧ 為你朗讀48】駱以軍／天青（節選）

我的機器人說：「潤物細無聲啊」 比某種雨還要更透明的時候

【聯副 ‧ 為你朗讀47】駱以軍／我曾想過在一暴雨如傾的夜裡（節選）

山中小徑 我們各自打著傘 那是很多年後的相遇

【聯副 ‧ 為你朗讀46】駱以軍／鐵道 （節選）

對不起我無法走更遠了 因為我的時代 那鐵道就修築到這兒

熱門新聞

【單親爸爸手記】胡川安／一大一小的旅行

【生活進行式】方秋停／自己包水餃

影／和「和平少女像」坐一起 向慰安婦致敬

【搶先閱讀】《劍魂如初3：惟願星辰》讀創故事優先連載！

【話題徵文：放不下的玩具】林蔚昀／男孩與熊

陳金鳳／黑板樹上的晚安曲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。