【聯副 ‧ 為你朗讀56】零雨／窗簾

窗簾 零雨 莉娜有一雙悲傷的眼睛 她愛看窗簾 他們喝下午茶，傳遞著 白日的溫度。遺忘—— 在唇邊斜線進行 他們關了門，並沒有關上窗 窗簾，逐風而飛揚 不知怎的，記得太多 恰因此而發出細雨的聲響 他們啜飲白色花朵的芬芳 混雜著白色花朵的髮髻 隱約，在窗簾的後面 風靜止的某一刻 窗簾 悄悄靠近了黃昏 而那恰是美麗的

●說詩

我喜歡窗簾。

窗簾是遮蔽，還是開啟？

即使遮蔽，仍能運用想像，將它開啟；即使開啟，仍然須要想像，以補不足。

我為我喜愛的窗簾，設想了一個場景，我在它的外面，也在它的裡面。我是參與者，也是觀察者，我開啟又遮蔽了一些故事的進行。

小學時候，有一個同學叫麗娜。我把麗改成「莉」。

莉，似乎更纖細一些，更能搭配下午茶，白色花朵，髮髻，窗簾。

是時間？還是什麼？把她變得纖細。

我猜想，有一位暴君在其中主導，一切的人事不過變成了配角。

或許這正是莉娜眼中的悲傷。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）