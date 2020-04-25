【聯副 ‧ 為你朗讀56】零雨／窗簾
窗簾
零雨
莉娜有一雙悲傷的眼睛
她愛看窗簾
他們喝下午茶，傳遞著
白日的溫度。遺忘——
在唇邊斜線進行
他們關了門，並沒有關上窗
窗簾，逐風而飛揚
不知怎的，記得太多
恰因此而發出細雨的聲響
他們啜飲白色花朵的芬芳
混雜著白色花朵的髮髻
隱約，在窗簾的後面
風靜止的某一刻
窗簾
悄悄靠近了黃昏
而那恰是美麗的
●說詩
我喜歡窗簾。
窗簾是遮蔽，還是開啟？
即使遮蔽，仍能運用想像，將它開啟；即使開啟，仍然須要想像，以補不足。
我為我喜愛的窗簾，設想了一個場景，我在它的外面，也在它的裡面。我是參與者，也是觀察者，我開啟又遮蔽了一些故事的進行。
小學時候，有一個同學叫麗娜。我把麗改成「莉」。
莉，似乎更纖細一些，更能搭配下午茶，白色花朵，髮髻，窗簾。
是時間？還是什麼？把她變得纖細。
我猜想，有一位暴君在其中主導，一切的人事不過變成了配角。
或許這正是莉娜眼中的悲傷。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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