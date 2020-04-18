聽新聞
test
0:00 / 0:00
【聯副 ‧ 為你朗讀55】鴻鴻／小孩
小孩
鴻鴻
你玩一下，爸爸去倒垃圾喔
你玩一下，爸爸去收掛號喔
你玩一下，爸爸去削水果喔
你玩一下，爸爸去上廁所喔
只有小孩睡著的時候，可以喘口氣
一轉眼，小孩在廚房玩鍋子
一轉眼，小孩在廁所舔瓷磚
一轉眼，小孩要參加畢業旅行了
一轉眼，小孩談戀愛了
想像小孩不在眼前的時候，仍然繼續長大
只有睡著，才能聽見小孩回來了
只有睡著，才能聽見小孩叫爸爸
只有睡著，才能掉回那些口水淚水汗水奶水不分的日子
醒來的時候，世界已經離你好遠好遠
●說詩
年過五十，才成為新手老爸。我在手忙腳亂育兒的間歇，也往往擔心時不我與。兒子三歲時面對他爺爺過世，會鉅細靡遺詢問死亡的細節、及上天堂的意涵，爾後便不時諄諄約定：「我二十歲你再上天堂好不好？」「我五十歲你再上天堂好不好？」或有時也會落狠話：「你這不聽話的傢伙，我要把你送進焚化爐，哼！」甜蜜地聽著這些，也不無傷感。我情不自禁幻想起，有我或沒有我陪伴的日子，孩子會怎麼長大。
（本專欄每星期六上線，下周朗讀詩人：零雨，敬請期待！）
【相關閱讀】
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言