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【聯副 ‧ 為你朗讀55】鴻鴻／小孩

聯合新聞網 / 讀.書.人

小孩

鴻鴻

你玩一下，爸爸去倒垃圾喔

你玩一下，爸爸去收掛號喔

你玩一下，爸爸去削水果喔

你玩一下，爸爸去上廁所喔


只有小孩睡著的時候，可以喘口氣


一轉眼，小孩在廚房玩鍋子

一轉眼，小孩在廁所舔瓷磚

一轉眼，小孩要參加畢業旅行了

一轉眼，小孩談戀愛了


想像小孩不在眼前的時候，仍然繼續長大


只有睡著，才能聽見小孩回來了

只有睡著，才能聽見小孩叫爸爸

只有睡著，才能掉回那些口水淚水汗水奶水不分的日子


醒來的時候，世界已經離你好遠好遠



●說詩

年過五十，才成為新手老爸。我在手忙腳亂育兒的間歇，也往往擔心時不我與。兒子三歲時面對他爺爺過世，會鉅細靡遺詢問死亡的細節、及上天堂的意涵，爾後便不時諄諄約定：「我二十歲你再上天堂好不好？」「我五十歲你再上天堂好不好？」或有時也會落狠話：「你這不聽話的傢伙，我要把你送進焚化爐，哼！」甜蜜地聽著這些，也不無傷感。我情不自禁幻想起，有我或沒有我陪伴的日子，孩子會怎麼長大。

（本專欄每星期六上線，下周朗讀詩人：零雨，敬請期待！）

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