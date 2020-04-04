【聯副 ‧ 為你朗讀53】鴻鴻／鈕來鈕去
鈕來鈕去
鴻鴻
按一下
電視就會轉台
按一下
冷氣就會變送風
按一下
公車就會停下
按一下
鬧鐘就會閉嘴
按一下
我就會愛你
再按一下
我就會停止愛你
對不起
我的按鈕陷下去了
彈不回來
你能幫我修好嗎？
●說詩
現代生活少不了按鍵（現在甚至可以用語音、用人臉辨識），讓我們以逸待勞，滿足需要。但是，再神奇的發明也解決不了生命的基本問題：對愛的渴求。莎士比亞《仲夏夜之夢》將愛的魔力，用一滴三色菫的汁液來解釋──只要將這靈藥滴上眼皮，便會愛上睜眼所見的第一個生靈；然後用一滴解藥，便可瞬間消除這魔咒。現實的愛情卻怎能說愛就愛得到、說放棄就能放棄？所有情詩，皆為失去（或恐懼失去）而作，此詩亦然。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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