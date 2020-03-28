【聯副 ‧ 為你朗讀52】鴻鴻／天問
天問
鴻鴻
為什麼要特別關注那生在馬廄的嬰兒，日後被釘上十字架
而不是那個遭棄屍海中的女孩，被受難曲哀悼、被彩色玻璃刻繪、被復活節銘記？
為什麼要特別關注那個撞見父親鬼魂的王子，他的裝瘋賣傻
而不是那些在街頭挺身反抗暴政的示威者，在世界各地的劇院反覆搬演？
為什麼每間美術館都有一半在展示維納斯及她的替身
而沒有印象派立體派或新潮VR凝視那些在監獄與再教育營中被凌辱的人？
為什麼粉絲可以瘋狂搶購演唱會、秒殺新遊戲、熬夜追劇
而不去集體伸手推倒那一道令人窒息的高牆？
（有人在拉我的衣角）
「爸爸，為什麼學游泳要先學閉氣？」
那讓你體會到自由呼吸是多麼值得珍惜
「那為什麼要學游泳？」
那讓你知道環境再困難，你還是可以前進
「那為什麼要問為什麼？」
當一無所有時，這是我們最後的武器
●說詩
2019年6月9日，香港爆發大規模反送中示威遊行以來，警方與黑道的無端暴力日益攀升。據官方資料統計，到11月19日止，香港共有5,804人被警察逮捕、發現了2537具死亡屍體及256宗自殺案件。一具具無名屍體浮出，一樁樁被捕者遭性侵的證辭揭露，歷歷在目，比任何歷史和神話的劫難更令人痛心，無法迴避。宗教、藝術、文學，豈還能高枕談昇華？奧斯維辛之後，我們還能寫什麼？香港被鎮壓之後，我們還能做什麼？在又一個無眠之夜，我寫下我的疑問和回答。
●編註：分別較2018年同期增加311具、34起。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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