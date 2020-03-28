【聯副 ‧ 為你朗讀52】鴻鴻／天問

天問

鴻鴻

為什麼要特別關注那生在馬廄的嬰兒，日後被釘上十字架

而不是那個遭棄屍海中的女孩，被受難曲哀悼、被彩色玻璃刻繪、被復活節銘記？

為什麼要特別關注那個撞見父親鬼魂的王子，他的裝瘋賣傻

而不是那些在街頭挺身反抗暴政的示威者，在世界各地的劇院反覆搬演？

為什麼每間美術館都有一半在展示維納斯及她的替身

而沒有印象派立體派或新潮VR凝視那些在監獄與再教育營中被凌辱的人？

為什麼粉絲可以瘋狂搶購演唱會、秒殺新遊戲、熬夜追劇

而不去集體伸手推倒那一道令人窒息的高牆？

（有人在拉我的衣角）

「爸爸，為什麼學游泳要先學閉氣？」

那讓你體會到自由呼吸是多麼值得珍惜

「那為什麼要學游泳？」

那讓你知道環境再困難，你還是可以前進

「那為什麼要問為什麼？」

當一無所有時，這是我們最後的武器