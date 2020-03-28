快訊

首位染疫病逝皇室成員 西班牙國王菲利浦六世表姐過世

【聯副 ‧ 為你朗讀52】鴻鴻／天問

聯合新聞網 / 讀.書.人

天問

鴻鴻

為什麼要特別關注那生在馬廄的嬰兒，日後被釘上十字架

而不是那個遭棄屍海中的女孩，被受難曲哀悼、被彩色玻璃刻繪、被復活節銘記？


為什麼要特別關注那個撞見父親鬼魂的王子，他的裝瘋賣傻

而不是那些在街頭挺身反抗暴政的示威者，在世界各地的劇院反覆搬演？


為什麼每間美術館都有一半在展示維納斯及她的替身

而沒有印象派立體派或新潮VR凝視那些在監獄與再教育營中被凌辱的人？


為什麼粉絲可以瘋狂搶購演唱會、秒殺新遊戲、熬夜追劇

而不去集體伸手推倒那一道令人窒息的高牆？


（有人在拉我的衣角）


「爸爸，為什麼學游泳要先學閉氣？」

那讓你體會到自由呼吸是多麼值得珍惜


「那為什麼要學游泳？」

那讓你知道環境再困難，你還是可以前進


「那為什麼要問為什麼？」


當一無所有時，這是我們最後的武器



●說詩

2019年6月9日，香港爆發大規模反送中示威遊行以來，警方與黑道的無端暴力日益攀升。據官方資料統計，到11月19日止，香港共有5,804人被警察逮捕、發現了2537具死亡屍體及256宗自殺案件。一具具無名屍體浮出，一樁樁被捕者遭性侵的證辭揭露，歷歷在目，比任何歷史和神話的劫難更令人痛心，無法迴避。宗教、藝術、文學，豈還能高枕談昇華？奧斯維辛之後，我們還能寫什麼？香港被鎮壓之後，我們還能做什麼？在又一個無眠之夜，我寫下我的疑問和回答。

●編註：分別較2018年同期增加311具、34起。

（本專欄每星期六上線，敬請期待！）

【相關閱讀】

‧【聯副 ‧ 為你朗讀51】鴻鴻／聞以軍退出加薩走廊

‧【聯副 ‧ 為你朗讀50】駱以軍／風箏（節選）

‧【聯副 ‧ 為你朗讀49】駱以軍／親愛的（節選）


相關新聞

【聯副 ‧ 為你朗讀52】鴻鴻／天問

為什麼要特別關注那生在馬廄的嬰兒，日後被釘上十字架 而不是那個遭棄屍海中的女孩，被受難曲哀悼、被彩色玻璃刻繪、被復活節銘記？

【聯副 ‧ 為你朗讀51】鴻鴻／聞以軍退出加薩走廊

洪水退去，我們探頭 這苟活的墓園竟成為方舟

「為你朗讀」系列2 影音動畫明日登場！

2019年備受聯合新聞網文學愛好者歡迎的「為你朗讀」影音動畫， 3月21日起，每周六於「閱讀」頻道之「聯副空中補給」隆重推出系列2。

【聯副 ‧ 為你朗讀50】駱以軍／風箏（節選）

因為我知道你是個，容易擔心的小孩子 所以我在飛翔的時候，卻也不敢飛得太遠

【聯副 ‧ 為你朗讀49】駱以軍／親愛的（節選）

我們看見海鷗倒著飛行 或者我們看見母親被吃掉的小海豹在月光下悲鳴;

【聯副 ‧ 為你朗讀48】駱以軍／天青（節選）

我的機器人說：「潤物細無聲啊」 比某種雨還要更透明的時候

【聯副 ‧ 為你朗讀47】駱以軍／我曾想過在一暴雨如傾的夜裡（節選）

山中小徑 我們各自打著傘 那是很多年後的相遇

【聯副 ‧ 為你朗讀46】駱以軍／鐵道 （節選）

對不起我無法走更遠了 因為我的時代 那鐵道就修築到這兒

【聯副 ‧ 為你朗讀45】羅智成／顏色 （節選）

我曾見過它一次 當寶瓶座太陽低垂

【聯副 ‧ 為你朗讀44】羅智成／夢中花園

轉入花園小徑時 陽光正盪著鞦韆 不存在於生物學的蟲蚋在樹蔭裡飛舞

【聯副 ‧ 為你朗讀43】羅智成／跨海大橋

長達140公里的跨海大橋中間 我獨自徬徨

【聯副 ‧ 為你朗讀42】羅智成／北迴鐵路揺籃曲

在安穩的節奏下 我安穩地沉睡著 因為我相信這列火車

熱門新聞

武漢解封在即！第一手封城圖文日記獨家揭密

【祖孫之間】張子筑／孫女的主題生活

李子／爸爸與四叔公

【雲起時】洪荒／貓之枕戈待旦

【記憶藏寶圖】乳拓奇／那些奔馳的記憶

【青春名人堂】黃美秀／青剛櫟自助餐開動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。