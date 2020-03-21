【聯副 ‧ 為你朗讀51】鴻鴻／聞以軍退出加薩走廊
聞以軍退出加薩走廊
鴻鴻
洪水退去，我們探頭
這苟活的墓園竟成為方舟
從碎裂的鏡中，我重認自己的臉孔
用碎裂的酒杯，我縱飲慶祝
以碎裂的膝蓋，我跳舞
以折斷的筆，我寫一本新書
我要用廢棄的彈殼
為孩子製作風鈴
用出土的監視錄影帶
剪接成家庭電影
用防空洞禮讚上主
醫院取代監牢
用侵略者留下的雷達
迎接飛鳥築巢
我們要走到長長的海岸線
學習游泳
我們要和對面的敵人
學習分享自由
唯一煩惱的是
將來，我們還能用什麼妖魔鬼怪
來嚇唬小孩？
●說詩
2005年8月15日，以色列軍隊撤離加薩走廊，結束為期三十八年的侵略屯墾。我以「劍外忽傳收薊北，初聞涕淚滿衣裳」的心情，寫下這首含淚的歡歌，既是獻給被嚴酷統治巴勒斯坦人，也是寫給長期遭飛彈威脅的台灣。然而詩難免太過樂觀，迄今以巴僵局未解、戰火未熄，隔離牆越築越長，而西藏、新疆、香港的人權處境更日益嚴峻，自由遙不可及。我想要再一次念這首詩，與眾同禱，等待黎明。
（本專欄每星期六上線，敬請期待！）
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