【聯副 ‧ 為你朗讀50】駱以軍／風箏（節選）

風箏（節選）

駱以軍

因為我知道你是個，容易擔心的小孩子

所以我在飛翔的時候，卻也不敢飛得太遠

我知道你容易被瀑布間的風驚嚇

為海面上整批銀色的魚的浮屍

悲慟掩面

我知道你害怕地鐵裡尖聲哭喊的，穿得整整齊齊的美麗女人

我曾想過

如果你疲憊結束那薔薇色龜裂地圖的旅行

回到我們的小白屋 卻發現我已離開不在

那該怎麼辦

我曾想過

你目睹了怎麼樣孤獨又讓你眼瞎目盲的奇景

譬如雪原上空整條無垠往地平線那端垂瀉的銀河

或是那些悲傷的墨西哥人，倚靠在月台梁柱吹奏薩克斯風

那個清麗的哀鳴只有弄丟孩子的老鷹

才會在高空盤旋發出同樣的嗚咽

譬如一整座小城的人像小說中說的全是面孔白皙的盲人

你會不會在遙遠異國櫥窗看見另一個一模一樣的你自己

我們曾經那麼傷心

年輕時的誓言竟然破碎如將廢墟土牆剝落的風

但為何體會它，感激它

總必須將這樣一個如書頁夾住的透明葉脈

像地球儀轉啊轉到遙遠不知名的異國

因為它終是一個

風中塑膠袋，旋轉打滾的旅行