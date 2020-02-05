【聯副 ‧ 為你朗讀50】駱以軍／風箏（節選）
風箏（節選）
駱以軍
因為我知道你是個，容易擔心的小孩子
所以我在飛翔的時候，卻也不敢飛得太遠
我知道你容易被瀑布間的風驚嚇
為海面上整批銀色的魚的浮屍
悲慟掩面
我知道你害怕地鐵裡尖聲哭喊的，穿得整整齊齊的美麗女人
我曾想過
如果你疲憊結束那薔薇色龜裂地圖的旅行
回到我們的小白屋 卻發現我已離開不在
那該怎麼辦
我曾想過
你目睹了怎麼樣孤獨又讓你眼瞎目盲的奇景
譬如雪原上空整條無垠往地平線那端垂瀉的銀河
或是那些悲傷的墨西哥人，倚靠在月台梁柱吹奏薩克斯風
那個清麗的哀鳴只有弄丟孩子的老鷹
才會在高空盤旋發出同樣的嗚咽
譬如一整座小城的人像小說中說的全是面孔白皙的盲人
你會不會在遙遠異國櫥窗看見另一個一模一樣的你自己
我們曾經那麼傷心
年輕時的誓言竟然破碎如將廢墟土牆剝落的風
但為何體會它，感激它
總必須將這樣一個如書頁夾住的透明葉脈
像地球儀轉啊轉到遙遠不知名的異國
因為它終是一個
風中塑膠袋，旋轉打滾的旅行
●說詩
這也是一首「老先生寫給老太太的情詩」，《棄的故事》的「後來呢」，賦格取自我喜歡的陳昇二十幾年前的歌〈風箏〉。說來我年輕時真是情詩第一，跟哥們說
屁笑話第二，耐心聽失戀者訴苦第三，小說第四。我後來總相信小時我母親找人算命，說這孩子是阿羅漢下凡。我曾替一位香港好友，她憂鬱症自殺的先生的葬禮寫詩，我替一些不認識的臉友，困於絕症、親人的死、「我不想活了」的留言，啟動我的「羅漢願咒」，非我妄以為文學可以跨過邊界，和死神頂嘴，而是我深深相信「願力」，我相信柔慈與每個不同的靈魂都是自己那朵最珍貴的小花，我相信不要鬆手那根風箏線，而要學習對方自由飛翔所看見的風景。時間如一杯最昂貴的威士忌廣告，含在口中，層次一頁翻過一頁，百感交集，悲歡不足以形容。
2020年度【聯副空中補給：為你朗讀】系列，將於三月中旬上線，敬請期待！
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