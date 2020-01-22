【聯副 ‧ 為你朗讀49】駱以軍／親愛的（節選）

親愛的（節選）

駱以軍

我們看見海鷗倒著飛行

或者我們看見母親被吃掉的小海豹在月光下悲鳴

親愛的我只抱歉我們是這樣方式老去

沒有想過它這般自由

沒有想過它這般孤單

親愛的我從不是在哄你

雖然背景音一直有讓我們心慌的汽笛

我們貪看風景

月台閃過那些頹坐老人眼如夢寐指甲捲曲

「我們會變那樣嗎？」

更多年前你會擔心偎靠我肩

我們已變那樣了

但我們學會了印加人吹口哨比親吻還性感

我們學會了在窄走道學老鷹揮翅逗笑害羞的孩子

我們的膝蓋壞啦

我們記不起彼此美如鮮花兒的模樣啦

我們曾經比小丑還悲傷

比酒鬼還溫柔

親愛的然後我們變成現在這個模樣啦

你說「我一直在等你先開口」

你說「我在年輕時就夢見這一切了」

你說「我已經原諒你了」

你說「真是不甘心」

你說「答應記住最美麗時候的我」

只是當時已惘然

你說「不想就過了這樣的一生」