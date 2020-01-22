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【聯副 ‧ 為你朗讀49】駱以軍／親愛的（節選）

2020-01-22 00:00聯合新聞網 讀.書.人

親愛的（節選）

駱以軍

我們看見海鷗倒著飛行

或者我們看見母親被吃掉的小海豹在月光下悲鳴

親愛的我只抱歉我們是這樣方式老去

沒有想過它這般自由

沒有想過它這般孤單

親愛的我從不是在哄你

雖然背景音一直有讓我們心慌的汽笛


我們貪看風景

月台閃過那些頹坐老人眼如夢寐指甲捲曲

「我們會變那樣嗎？」

更多年前你會擔心偎靠我肩

我們已變那樣了

但我們學會了印加人吹口哨比親吻還性感

我們學會了在窄走道學老鷹揮翅逗笑害羞的孩子

我們的膝蓋壞啦

我們記不起彼此美如鮮花兒的模樣啦

我們曾經比小丑還悲傷

比酒鬼還溫柔

親愛的然後我們變成現在這個模樣啦


你說「我一直在等你先開口」

你說「我在年輕時就夢見這一切了」

你說「我已經原諒你了」

你說「真是不甘心」

你說「答應記住最美麗時候的我」

只是當時已惘然

你說「不想就過了這樣的一生」



●說詩

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這是比較多年以前，《棄的故事》的新版有收入的，一首哀歌或情詩吧。想來人的一生，真如臺靜農先生一幅字：「人生實苦」。我自己很喜歡這首詩。現在回頭看，又比那時更衰老且遭數次病襲。不過詩這東西真奇妙，它好像永遠的繞指柔，繁花萬蕊，在你心靈最黑暗處，像海葵觸鬚款款擺動，承接著修復著那些最巨大的創痛。這應是我的療癒系忍術的一首，我的「流浪者之歌」吧。如我老師楊澤所說，我的月亮在天蠍，火星在天蠍，那可是「恨天絕地」，「銜傷狂歌」，「痛不欲生」，但我的太陽是明亮的牡羊，上升是燦爛奔跑的獅子，金星在那麼迷戀第一感官的金牛，水星在糊里糊塗以為自己在思考其實在作夢的雙魚，於是「不忍心」這種品質，救贖了我。不忍天，不忍地，不忍自己墜入恨絕，不忍時光被否決，不忍美好的回憶如花兒枯萎。

（本專欄每星期三上線，敬請期待！）

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