【聯副 ‧ 為你朗讀48】駱以軍／天青（節選）

天青（節選） 駱以軍 我的機器人說：「潤物細無聲啊」 比某種雨還要更透明的時候 所有的小舟都載著失眠的丈夫 一朵一朵濃綠色的漣漪 他們的年代稱之為狐步 我們的年代叫做連拍 形容不出顏色 就說 雨過天青雲破處 形容不出那明亮 就說照夜白 就說光風霽月 形容不出冒險者號飛出太陽系外那個孤寂 就說 秋水共長天一色 更亂迷的節拍 嗶嗶 嗶嗶嗶 她說 叫我姊姊 比某種金屬延展還要細長的時候 所有旅行者都搭著電扶梯 我忘了說那是一格一格用橡皮擦塗掉 還是一格一格 用炭筆塗得更深

●說詩

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這首是有一年，台北故宮的一家書店，要我寫一首，好像是設計成明信片之類。當時心中冒出這一句：我的機器人說：「潤物細無聲啊。」後來這發展成我整部長篇小說《明朝》。以更長的時間看，《陶庵夢憶》式，或班雅明式的「物之哀」，其實都只是人類、時代更迭，重複的喟嘆。文明裡細瑣的、靜美的、發出長時間幽光的、感受性難一言蔽之的，常會在「時代的進軍」被大掃帚掃去死滅之境。所謂「去中國」變成夾纏在政治信仰的，「清除你心靈感受之擁有財」的，讓我難受可惜，無從說情的整盆往外傾倒。我只是每次站在那幾只汝窯前，那個美的全景召喚，靈性，水流潺潺，祕密的宇宙和弦，讓站在「現在」這一端的我，那麼自慚形穢，自慚單一。

（本專欄每星期三上線，敬請期待！）