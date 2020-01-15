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【聯副 ‧ 為你朗讀48】駱以軍／天青（節選）

2020-01-15 00:00聯合新聞網 讀.書.人

天青（節選）

駱以軍

我的機器人說：「潤物細無聲啊」

比某種雨還要更透明的時候

所有的小舟都載著失眠的丈夫

一朵一朵濃綠色的漣漪

他們的年代稱之為狐步

我們的年代叫做連拍

形容不出顏色

就說 雨過天青雲破處

形容不出那明亮

就說照夜白

就說光風霽月

形容不出冒險者號飛出太陽系外那個孤寂

就說　秋水共長天一色

更亂迷的節拍

嗶嗶　嗶嗶嗶

她說　叫我姊姊

比某種金屬延展還要細長的時候

所有旅行者都搭著電扶梯

我忘了說那是一格一格用橡皮擦塗掉

還是一格一格 用炭筆塗得更深



●說詩

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這首是有一年，台北故宮的一家書店，要我寫一首，好像是設計成明信片之類。當時心中冒出這一句：我的機器人說：「潤物細無聲啊。」後來這發展成我整部長篇小說《明朝》。以更長的時間看，《陶庵夢憶》式，或班雅明式的「物之哀」，其實都只是人類、時代更迭，重複的喟嘆。文明裡細瑣的、靜美的、發出長時間幽光的、感受性難一言蔽之的，常會在「時代的進軍」被大掃帚掃去死滅之境。所謂「去中國」變成夾纏在政治信仰的，「清除你心靈感受之擁有財」的，讓我難受可惜，無從說情的整盆往外傾倒。我只是每次站在那幾只汝窯前，那個美的全景召喚，靈性，水流潺潺，祕密的宇宙和弦，讓站在「現在」這一端的我，那麼自慚形穢，自慚單一。

（本專欄每星期三上線，敬請期待！）

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