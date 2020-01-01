【聯副 ‧ 為你朗讀46】駱以軍／鐵道 （節選）

鐵道（節選） 駱以軍 對不起我無法走更遠了 因為我的時代 那鐵道就修築到這兒 其實早沒有火車走這段路 我試著踩那枯葉蝶碎裂或三葉蟲化石粉塵 其實只是枕木 枕木啊 它像我九十七歲阿嬤死前說的 「凭般活著 真痛苦」 我踩著它們 以為自己只是聽故事的年輕人 但其實我被那兩條佈滿鏽疤的金屬弧線 關進那時間之牢了 沒有火車 只有黃粉蝶 還有盤旋大冠鷲的悲鳴 但後來雨不是垂直墜落 而是橫著飛行如箭簇 如蜂鳥 如遮蔽世界的百萬蜻蜓 路啊路啊怎麼怎麼在它蜿蜒變形中 不見了

●說詩

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這首是幾年前，蘇紹連大哥從臉書後台向我邀稿，戰戰兢兢寫的。因我實多年未寫「詩」，實在也長期甚貧乏詩的訓練與閱讀。但寫出來後，自己頗喜歡，好像演奏薩克斯風，確實碰觸到生命這階段，內心的聲音。應該是對著年輕輩創作者交心，連著幾年我為比較嚴重的病所困，身體像斷崖式的變差，這也影響到心境。我總希望在創作這件事上，自己可以「化作春泥更護花」，但確實直面每個人最內在，創作終是一件最孤自的事，於是我也會出現一些類似川端《山之音》，那樣的「原來路的盡頭，景象是如此」的感慨。那不是年輕時用推擬能體會的。但我仍希望在「鐵鏽」、「孤單漫走」、「很多時刻是自己的追憶」這樣狀態，猶能記下美麗的嘆息。

（本專欄每星期三上線，敬請期待！）