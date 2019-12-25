【聯副 ‧ 為你朗讀45】羅智成／顏色 （節選）

顏色 （節選） 羅智成 我曾見過它一次 當寶瓶座太陽低垂 座頭鯨的尾鰭都能觸及 它返照的迴光 穿透1013毫巴的大氣層 穿透赤道洋流與暗礁 折射至天頂 原先被白晝稀釋的 宇宙中億萬顆星星 次第亮起 以它們微薄的亮度 彩度 熱度 填補地球和其它星球間的空隙 我曾見過它一次 當蔚藍迅速朝遠方撤離 而海水深處的低溫 緊緊勾留著我們 漸暗的視野 那是地球在遠古時代 某種氣息的短暫復甦 如今已撤退十億光年外……

●說詩

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在山頂或海邊眺望藍天，是我目擊最大的視野。

這片弧形的視野，理論上可以看到無窮遠，卻被無法定義的藍色大氣所充塞、覆蓋；同時，又受時間、氣候、太陽角度、濕度或緯度等元素的影響，而瞬變著它的色彩，這難道不是人類最大的官能體驗嗎？

我卻屢屢氣餒於無法用語言、文字來描述它。溝通的極限其實就在咫尺之外……

許許多多的美感經驗，我只能拉著你說「你看你看！」或「你聽你聽！」，但如果「你」不在現場時要怎麼辦呢？我們真正能傳遞出去的訊息真的很少。但越是這樣，我越是試著想要表達。

（本專欄每星期三上線，下周朗讀詩人：駱以軍。敬請期待！）