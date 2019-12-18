親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
2020台北國際書展
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

【聯副 ‧ 為你朗讀44】羅智成／夢中花園

2019-12-18 00:00聯合新聞網 讀.書.人

夢中花園

羅智成

轉入花園小徑時

陽光正盪著鞦韆

不存在於生物學的蟲蚋在樹蔭裡飛舞


她緊緊牽著我

穿過枯葉和枯葉覆蓋的乾涸水池

飄動的裙裾盛滿陽光

熱戀中的軀體若即若離


她回眸看我

以我傾滅城國後換給她的

她的盈盈笑意

那樣滿溢著不可言傳的訊息的眸光

已在歷史上失傳

我用整個心思來框取

卻鬆手放掉全人類的記憶……


斑駁的雀鳥躍進樹叢

懸浮的灰塵閃亮而昇

光的簾幕把森林切割為密室

午後的聲息被蜘蛛網點滴收集

我們，更加隱蔽……


她緊緊牽著我

穿過一扇又一扇的木門

和漸漸聽不清楚的親密探問

在彼，我們消失

不留給文學想像的餘地



●說詩

分享

其實愛情就是每一個人的祕密花園。

詩創作的許多時辰也是。

因此，我總是忍不住為我憧憬或領受過的美滿時刻，細心規畫各式的祕密花園，和其中神奇的境遇。

這時候，「她」便會翩然出現！神祕、完美，知曉天堂所有的祕密；像頹廢的書桌前苦苦守候的靈感、荒蕪的港灣裡遙不可及的高帆，更像但丁《神曲》中永恆的貝德麗采，是詩人和他耽美的探險唯一的嚮導、唯一的救贖。或許，也是他找尋聖杯之旅終極的目的……

然而，我們要付出什麼樣的代價、願意付出什麼樣的代價來追求「她」、取悅「她」呢？


（本專欄每星期三上線）

分享

【相關閱讀】

‧【聯副 ‧ 為你朗讀43】羅智成／跨海大橋

‧【聯副 ‧ 為你朗讀42】羅智成／北迴鐵路搖籃曲

‧【聯副 ‧ 為你朗讀41】羅智成／夢中拖鞋


【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

【聯副 ‧ 為你朗讀43】羅智成／跨海大橋

2019-12-11 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀42】羅智成／北迴鐵路揺籃曲

2019-12-04 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀41】羅智成／夢中拖鞋

2019-11-27 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀40】陳義芝／阿爾巴特街之夜

2019-11-20 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀39】陳義芝／上邪

2019-11-13 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀38】陳義芝／秋天的故事

2019-11-06 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀37】陳義芝／傾斜

2019-10-30 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀36】陳義芝／一筏過渡

2019-10-23 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀35】席慕蓉／我讀詩

2019-10-16 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀34】席慕蓉／問答題

2019-10-09 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀33】席慕蓉／野馬

2019-10-02 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀32】席慕蓉／請柬──給讀詩的人

2019-09-25 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀31】席慕蓉／我愛夏宇──Salsa讀前感

2019-09-18 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀30】陳黎／被忘錄

2019-09-11 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀29】陳黎／夜間魚

2019-09-04 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀28】陳黎／小宇宙

2019-08-28 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀27】陳黎／春夜聽冬之旅──寄費雪狄斯考

2019-08-21 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀26】陳黎／花蓮

2019-08-14 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀25】顏艾琳／黑色的光

2019-08-07 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀24】顏艾琳／對弈

2019-07-31 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀23】顏艾琳／孩子磁場

2019-07-24 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀22】顏艾琳／那個叫徐志摩的男人

2019-07-17 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀21】顏艾琳／失眠的孩子

2019-07-10 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀20】許悔之／夢海

2019-07-03 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀19】許悔之／二月二日

2019-06-26 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀18】許悔之／我的強迫症

2019-06-19 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀17】許悔之／天變冷了

2019-06-12 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀16】許悔之／體溫的鵝絨

2019-06-05 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀15】楊澤／西門行

2019-05-29 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀14】楊澤／拔劍

2019-05-22 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀13】楊澤／我已歌唱過愛情

2019-05-15 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀12】楊澤／在畢加島

2019-05-08 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀11】楊澤／一九七六紀事 之一

2019-05-01 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀10】向陽／台灣的孩子

2019-04-24 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀9】向陽／小滿

2019-04-17 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀8】向陽／立場

2019-04-10 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀7】向陽／阿爹的飯包

2019-04-03 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀6】向陽／世界恬靜落來的時

2019-03-27 00:00

【聯副 ‧ 為你朗讀5】陳育虹／我告訴過你

2019-03-20 00:00
看更多

熱門文章

付出被夫家視為理所當然？韓國「逆媳」教妳斷開媳婦義務的枷鎖

2019-12-17 13:06

【生活進行式】戴蒙．札哈里斯／打敗拖延症，從吃青蛙開始

2019-12-17 06:00

【當代小說特區】黃錦樹／似乎是（下）

2019-12-17 00:07

葬儀社接體員成金石堂年度作家 大師兄：活得愈久愈美好

2019-12-17 22:48

【青春名人堂】許子漢／種植的山谷

2019-12-17 06:00

用結婚禮金辦雜誌 文壇看尉天驄：台灣文學的守護者

2019-12-17 21:38

【聯副不打烊畫廊】沈昭良攝影作品 〈築地魚市場〉

2019-12-17 00:05

作家尉天驄辭世 黃春明巧溫舊文感觸深

2019-12-17 13:36

【聯副 ‧ 為你朗讀44】羅智成／夢中花園

2019-12-18 00:00

最強卡司 「歌舞冰上」月底前85折

2019-12-17 00:30
看更多

贊助廣告

留言

Top