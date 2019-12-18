【聯副 ‧ 為你朗讀44】羅智成／夢中花園
夢中花園
羅智成
轉入花園小徑時
陽光正盪著鞦韆
不存在於生物學的蟲蚋在樹蔭裡飛舞
她緊緊牽著我
穿過枯葉和枯葉覆蓋的乾涸水池
飄動的裙裾盛滿陽光
熱戀中的軀體若即若離
她回眸看我
以我傾滅城國後換給她的
她的盈盈笑意
那樣滿溢著不可言傳的訊息的眸光
已在歷史上失傳
我用整個心思來框取
卻鬆手放掉全人類的記憶……
斑駁的雀鳥躍進樹叢
懸浮的灰塵閃亮而昇
光的簾幕把森林切割為密室
午後的聲息被蜘蛛網點滴收集
我們，更加隱蔽……
她緊緊牽著我
穿過一扇又一扇的木門
和漸漸聽不清楚的親密探問
在彼，我們消失
不留給文學想像的餘地
●說詩
其實愛情就是每一個人的祕密花園。
詩創作的許多時辰也是。
因此，我總是忍不住為我憧憬或領受過的美滿時刻，細心規畫各式的祕密花園，和其中神奇的境遇。
這時候，「她」便會翩然出現！神祕、完美，知曉天堂所有的祕密；像頹廢的書桌前苦苦守候的靈感、荒蕪的港灣裡遙不可及的高帆，更像但丁《神曲》中永恆的貝德麗采，是詩人和他耽美的探險唯一的嚮導、唯一的救贖。或許，也是他找尋聖杯之旅終極的目的……
然而，我們要付出什麼樣的代價、願意付出什麼樣的代價來追求「她」、取悅「她」呢？
（本專欄每星期三上線）
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