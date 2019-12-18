【聯副 ‧ 為你朗讀44】羅智成／夢中花園

夢中花園 羅智成 轉入花園小徑時 陽光正盪著鞦韆 不存在於生物學的蟲蚋在樹蔭裡飛舞 她緊緊牽著我 穿過枯葉和枯葉覆蓋的乾涸水池 飄動的裙裾盛滿陽光 熱戀中的軀體若即若離 她回眸看我 以我傾滅城國後換給她的 她的盈盈笑意 那樣滿溢著不可言傳的訊息的眸光 已在歷史上失傳 我用整個心思來框取 卻鬆手放掉全人類的記憶…… 斑駁的雀鳥躍進樹叢 懸浮的灰塵閃亮而昇 光的簾幕把森林切割為密室 午後的聲息被蜘蛛網點滴收集 我們，更加隱蔽…… 她緊緊牽著我 穿過一扇又一扇的木門 和漸漸聽不清楚的親密探問 在彼，我們消失 不留給文學想像的餘地

●說詩

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其實愛情就是每一個人的祕密花園。

詩創作的許多時辰也是。

因此，我總是忍不住為我憧憬或領受過的美滿時刻，細心規畫各式的祕密花園，和其中神奇的境遇。

這時候，「她」便會翩然出現！神祕、完美，知曉天堂所有的祕密；像頹廢的書桌前苦苦守候的靈感、荒蕪的港灣裡遙不可及的高帆，更像但丁《神曲》中永恆的貝德麗采，是詩人和他耽美的探險唯一的嚮導、唯一的救贖。或許，也是他找尋聖杯之旅終極的目的……

然而，我們要付出什麼樣的代價、願意付出什麼樣的代價來追求「她」、取悅「她」呢？

（本專欄每星期三上線）