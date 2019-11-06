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【聯副 ‧ 為你朗讀38】陳義芝／秋天的故事

2019-11-06 00:00聯合新聞網 讀.書.人

秋天的故事

陳義芝

我錯過我愛的女人，在秋天……


金色陽光斜照她一雙漂亮的手

我驚覺秋天樹杈的迷離，光下滑

斜照她修長的腿


我像光，水一樣又長又斜的光

穿越她纖巧的足踝，優美的肩胛線

她走動的裙風裡再沒有其他


許多錯過就真錯過……


錯過去想一張並不怎麼妝扮的臉

錯過去想究竟我們談過什麼

或許只是汗毛的呼吸，秋光濛濛的記憶


其實什麼話都沒說……


她沒給我的東西還真不少

譬如唇的溫度，乳房的大小

真實的骨架，還有


最最要命的是

她從不給我講一句話的時間

不給我面對面看一分鐘的時間


她消失在秋天，我們戀愛很久

又分手很久……



●說詩

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情愛是無限清澈的遐思，無限沉醉的顫慄。赤裸裸的心思，即成赤裸裸的經驗！若問世間情愛何事最惆悵？莫非錯過。何況秋天始驚奇發現從上到下、從外到內的身體之美，怎能不感嘆：「許多錯過就真錯過……」

詩中的「光」，是眼光，也是遐思的具象。遐思像記憶中的光影，千萬毛細孔的呼吸。然則一個沒有吻過、抱過、未曾面對面講過一句話的人，只在遐思中算不算情人？她從何處來，將往何處去？啊，這是春天的情事充滿秋天的哀愁！


（本專欄每星期三上線）

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