【聯副 ‧ 為你朗讀38】陳義芝／秋天的故事
秋天的故事
陳義芝
我錯過我愛的女人，在秋天……
金色陽光斜照她一雙漂亮的手
我驚覺秋天樹杈的迷離，光下滑
斜照她修長的腿
我像光，水一樣又長又斜的光
穿越她纖巧的足踝，優美的肩胛線
她走動的裙風裡再沒有其他
許多錯過就真錯過……
錯過去想一張並不怎麼妝扮的臉
錯過去想究竟我們談過什麼
或許只是汗毛的呼吸，秋光濛濛的記憶
其實什麼話都沒說……
她沒給我的東西還真不少
譬如唇的溫度，乳房的大小
真實的骨架，還有
最最要命的是
她從不給我講一句話的時間
不給我面對面看一分鐘的時間
她消失在秋天，我們戀愛很久
又分手很久……
●說詩
情愛是無限清澈的遐思，無限沉醉的顫慄。赤裸裸的心思，即成赤裸裸的經驗！若問世間情愛何事最惆悵？莫非錯過。何況秋天始驚奇發現從上到下、從外到內的身體之美，怎能不感嘆：「許多錯過就真錯過……」
詩中的「光」，是眼光，也是遐思的具象。遐思像記憶中的光影，千萬毛細孔的呼吸。然則一個沒有吻過、抱過、未曾面對面講過一句話的人，只在遐思中算不算情人？她從何處來，將往何處去？啊，這是春天的情事充滿秋天的哀愁！
（本專欄每星期三上線）
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