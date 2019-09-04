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【聯副 ‧ 為你朗讀29】陳黎／夜間魚

2019-09-04 00:00聯合新聞網 讀.書.人

夜間魚

陳黎

在夜間，我變成了一條魚，一個

因一無所有突然富有、自由起來的兩棲類


虛無？是的，虛無一如浩瀚的太空

我泅游在比你的陰道還濕還黑的夜裡

像一個四海為家的人


是的，宇宙是我的城市

從我們任何一座市立游泳池往下望

歐羅巴只不過是一塊乾癟的豬肉

而亞細亞正像是臭水溝旁的破茶碗


去裝你們的甜蜜親情吧

裝你們倫理、道德的白開水

裝你們隔天換一次的洗澡水


我是一個一無所有又一無所懼的兩棲類

棲息在浩瀚的宇宙

棲息在你日日夜夜的夢裡


一個櫛風沐雨的沐浴者


大條大條地游過你的天空

游過你無所逃遁的生生死死


你還要誇耀你的自由嗎？


來吧，體認一條魚，

體認一條，因你的棄絕，突然富有

自由起來的太空魚



●說詩

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多年前我寫過三首詩——〈晨間藍〉、〈午間雪〉、〈夜間魚〉——想像一個「人」（陸上生物），晨起憂鬱，正午時狂亂、沮喪、顛倒，直以豔陽為雪，一日（如一世）煎熬後，到夜間頓悟、化為拔地而遊的「太空魚」——因大空、太空而一無所憂，一無所懼——「一個因一無所有突然富有、自由起來的兩棲類」，「一條，因你的棄絕，突然富有自由起來的太空魚」……


（本專欄每星期三上線）

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