【聯副 ‧ 為你朗讀29】陳黎／夜間魚

夜間魚

陳黎

在夜間，我變成了一條魚，一個

因一無所有突然富有、自由起來的兩棲類

虛無？是的，虛無一如浩瀚的太空

我泅游在比你的陰道還濕還黑的夜裡

像一個四海為家的人

是的，宇宙是我的城市

從我們任何一座市立游泳池往下望

歐羅巴只不過是一塊乾癟的豬肉

而亞細亞正像是臭水溝旁的破茶碗

去裝你們的甜蜜親情吧

裝你們倫理、道德的白開水

裝你們隔天換一次的洗澡水

我是一個一無所有又一無所懼的兩棲類

棲息在浩瀚的宇宙

棲息在你日日夜夜的夢裡

一個櫛風沐雨的沐浴者

大條大條地游過你的天空

游過你無所逃遁的生生死死

你還要誇耀你的自由嗎？

來吧，體認一條魚，

體認一條，因你的棄絕，突然富有

自由起來的太空魚