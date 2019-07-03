【聯副 ‧ 為你朗讀20】許悔之／夢海

2019-07-03 00:00 聯合新聞網 讀.書.人



夢海 許悔之 寄住在你 夢之海 我的靈魂因而 生出了鰭 長了鰓 一直游到 海水乾枯的那一天 我的眼淚將會注滿 你夢中的海

●說詩

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I tried to drown my sorrows, but the bastards learned how to swim, and now I am overwhelmed by this decent and good feeling.”

這是我最喜歡的女藝術家之一Frida Kahlo的一句話。

In my dream I was drowning sorrows

When my sorrows, they learned to swim

這是我最喜歡（沒有之一，只有唯一）的搖滾團體「U2」〈Until The End Of The World〉之中的歌詞。

夢、海、痛苦、快樂、溺斃、泅泳……應該是古往今來所有寫詩的人，心中常常縈繞不去的意象吧。

有一年，寫了這首〈夢海〉，是在夢中醒來而寫，但我並不想解說，因為詩的去來，都超乎詩人跟讀者的理性。請容許我用拍攝聶魯達故事的電影《郵差》中的一句話：「詩，不屬於詩人；詩，屬於需要他的人。」

（本專欄每星期三上線，下周三朗讀詩人：顏艾琳，敬請期待！）