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【聯副 ‧ 為你朗讀16】許悔之／體溫的鵝絨

2019-06-05 00:00聯合新聞網 讀.書.人

體溫的鵝絨

許悔之

你呵出的氣啊

是瀰漫一切地乃至大海的霧

霧中你隱約的臉

是最美麗的風景

冬季裡你頸上的圍巾

包覆的脖子

是天鵝之頸

你的體溫

啊宛若溫暖的鵝絨

就讓雨雪霏霏變成暖冬


●說詩

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「瀰漫一切地乃至大海」，是我年輕時讀一部佛經時記得的句子，已經忘了出自哪部經典，但這個句子太優美、太宏偉、太無邊無界了！有時我想要讚嘆巨大而難以言說的美好，腦中便會浮現這句經文。

常常，我們的身心都活在「相對而有」的世界裡，我們以為那小小的世間的價值，才是真正的價值，但心真的是無量無邊的。

〈體溫的鵝絨〉是這幾年來我應統一「飲冰室茶集」邀約而寫的詩之一，印在包裝盒上，只有一個小小的願望，希望或許有一個人在包裝盒上看到這首詩，知道愛情，知道自己的心，原來可以這麼柔軟，因為柔軟心，戀人和世界才進來我們的心中。

我和我的同代人一樣，青春期剛好跨越白色恐怖時代的後半截。因此，除了司空見慣，年輕人常有的情愛的熱病，不免又多了一份，無處拋擲的思想和政治激情，憤世有時，嫉俗有時，而當那股無以名之的牢騷呀（其實是懊惱），一天天地壯大起來，遂有了此處的「大哉問」。

模模糊糊的，不知為何，當年的我老往西門町跑。但此事當然不是我這代人開的頭，從最初劉大任寫出短篇小說〈大落袋〉（中華路老彈子房的傳奇）到後來林懷民寫小中篇〈蟬〉（圍繞著明星和野人咖啡屋的成長故事），隱隱約約，西門町已有某種專屬於年輕人的次文化在悄悄形成，詩中的「電動玩具店」代表的便是這樣一種崛起的新勢力。在東區之前，西門町老早是台北都會文明的「大幻影」（phantasmagoria），也難怪，當年我輩「青澀小獸」哪盡入其錦囊中。


（本專欄每星期三上線）

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