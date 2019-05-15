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【聯副 ‧ 為你朗讀13】楊澤／我已歌唱過愛情

2019-05-15 00:00聯合新聞網 讀.書.人

在我已歌唱過愛情

楊澤

我已歌唱過愛情──

如今我將保持沉默。

喜悅以及悲傷，我已經為她

啊，浪費掉我的一生

（在旅人休息的樹下，我躺著，與我不再詠嘆的七弦琴


我已歌唱過愛情──

還有玫瑰、紫羅蘭、鬱金香的真理

但是為她，啊，單獨為她

我預支了我下輩子的愛情

（春天，落花，carpe diem

在旅人休息的樹下，我躺著，與我不再的七弦琴）



我已歌唱過愛情──

如今我將長久保持沉默。

喜悅及悲傷──除非

大陸淪陷成海，海

淪陷成荒原，荒原

開出玫瑰而她向我走來──


我將，啊，永遠不再復活

（春天，落花，carpe diem

在旅人休息的樹下，我躺著

我不再沉吟的愛情，彷彿在她的花園中……）



●說詩

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一九七○年代台北，劉紹銘譯，以撒．辛格小說集《傻子金寶》，在身邊小圈圈風行一時，蘭陵劇坊金士傑迷此書，被有心人順理成章地冠以「金寶」封號，沿用至今。

不過寫這幾則談詩，也談過去的短文時，一再想到的，反而是晚個幾年出的辛格回憶錄《愛的尋求》。辛格此書自曝初進華沙文壇的文青歲月，羶腥不忌，冶奇情浪漫與黑色幽默於一爐，辛辣好看極了，雖然說真的，當年看得我似懂非懂的。

一代代的文青前仆後繼，不斷發明新的說辭來「說愛」，文青之一貫為「愛情的傻子」（fool for love），其跌跌撞撞的萌呆行徑看來舉世皆然。重讀少作〈我已歌唱過愛情〉，最令我自己訝異不置的則是，那濃濃的「少年愁滋味」中，偶爾竟也能保有一份亦莊亦諧的輕快，甚至是輕盈。我乃了然，正如快樂與滑稽，自以為是的悲傷與滑稽，也是另一對雙胞胎。當然萌呆不見得全是壞事，詩人/歌人的稚氣介於任性與任真之間，正是詩歌魅力的一部分來源。

（本專欄每星期三上線）


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