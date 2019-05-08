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【聯副 ‧ 為你朗讀12】楊澤／在畢加島

2019-05-08 00:00聯合新聞網 讀.書.人

在畢加島

楊澤

在畢加島，瑪麗安，我看見他們

用新建的機場、市政大廈掩去

殖民地暴政的記憶。我看見他們

用鴿子與藍縷者裝飾

昔日血戰的方場吸引外國來的觀光客……


在畢加島，瑪麗安，我在酒店的陽臺邂逅了

安塞斯卡來的一位政治流亡者，溫和的種族主義

激烈的愛國者。「為了

祖國與和平……」他向我舉杯

「為了愛，……」我囁嚅的

回答，感覺自己有如一位昏庸懦弱的越戰逃兵

（瑪麗安，我仍然依戀

依戀月亮以及你美麗的，無政府主義的肉體……）


在畢加島，我感傷的旅行的終點，瑪麗安

我坐下來思想人類歷史的鬼雨：

半夜推窗發現的苦難年代

我坐下來思想，在我們之前、之後

即將到來的苦難年代，千萬人頭

遽而落地，一個豐收的意象……

瑪麗安，在旋轉旋轉的童年木馬

在旋轉旋轉的唱槽上，我的詩

我的詩如何將無意義的苦難化為有意義的犧牲？

我的詩是否只能預言苦難的陰影

並且說──愛……


●說詩

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不覺莞爾啊，回想起那些嚴肅得不得了，時時刻刻，睡覺，作夢都忘不了寫詩的日子。

先是上大學，在外文系啃了點現代派作品，比如說艾略特的〈荒原〉，這樣一首前不見古人，後不見來者的實驗性長詩，內心激動得不得了，便嚷嚷著對自己說，瘂弦〈深淵〉的臍帶原來在此，其實沒什麼了不起的，我也大可以寫點什麼出來，和台灣的大詩人們別苗頭呀。

〈在畢加島〉是系列作之一，也是少年詩人一連串奇幻旅程或內心風暴的核心。他從未出過國，卻立意呈現自己「心眼」深處，後白色恐怖，後越戰陰影下的一座大島，最後注定，只能在虛晃幾招後立馬撤退，且將一切漫漫歸諸於，他所傾訴的對象瑪麗安，以及隱藏在瑪麗安形象後頭，那顫巍巍，仰之彌高的「大愛」……（你說這算不上什麼英雄好漢，倒也有那麼幾分「詭異」地滲透出一絲絲時代的心聲）。

（本專欄每星期三上線）


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