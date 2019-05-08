【聯副 ‧ 為你朗讀12】楊澤／在畢加島

在畢加島

楊澤

在畢加島，瑪麗安，我看見他們

用新建的機場、市政大廈掩去

殖民地暴政的記憶。我看見他們

用鴿子與藍縷者裝飾

昔日血戰的方場吸引外國來的觀光客……

在畢加島，瑪麗安，我在酒店的陽臺邂逅了

安塞斯卡來的一位政治流亡者，溫和的種族主義

激烈的愛國者。「為了

祖國與和平……」他向我舉杯

「為了愛，……」我囁嚅的

回答，感覺自己有如一位昏庸懦弱的越戰逃兵

（瑪麗安，我仍然依戀

依戀月亮以及你美麗的，無政府主義的肉體……）

在畢加島，我感傷的旅行的終點，瑪麗安

我坐下來思想人類歷史的鬼雨：

半夜推窗發現的苦難年代

我坐下來思想，在我們之前、之後

即將到來的苦難年代，千萬人頭

遽而落地，一個豐收的意象……

瑪麗安，在旋轉旋轉的童年木馬

在旋轉旋轉的唱槽上，我的詩

我的詩如何將無意義的苦難化為有意義的犧牲？

我的詩是否只能預言苦難的陰影

並且說──愛……