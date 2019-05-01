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【聯副 ‧ 為你朗讀11】楊澤／一九七六紀事 之一

2019-05-01 00:00聯合新聞網 讀.書.人

一九七六紀事 之一

楊澤

這次我們的悵惘確已成形，瑪麗安

無人的長長的沙灘，天空

窗外，一縷斷煙遠方。

這是一九七六年的初春，瑪麗安

世界還很年輕，我們

我們為什麼枯坐在此？


（你偏頭靠坐房間暗角，長髮垂落，後來我發覺你已疲倦睡去）


時日倦怠，瑪麗安

我們被醞釀著，在没有標題的一頁。

我黯然離開，抵達K城

在陌生的眾人中間

意外地聽見你的名字──

倏然心驚，我急急趕回原地找你


瑪麗安，你能否了解我回途上的恐懼──

我的恐懼時光不再，你或已垂垂老去


瑪麗安，你偏頭靠睡房間一角，長髮兀自垂落

這一切，只是我幾分前的臆想。


瑪麗安，我忽然心痛

願意自己是把最親愛你的梳子……



●說詩

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〈一九七六紀事〉是好幾首潦草塗寫在筆記本上，青青澀澀的少作，想不起曾發表在哪，最可能是東一首西一首，斷斷續續在校内登出。

一九七六是我大三升大四的一年，越戰剛結束隔年，詩題說「紀事」，今天看是於家，於國，於天下無涉，全是濃得化不開的「少年愁滋味」。

春去春又來，一萬個日子，兩萬個日子過去，時移世亦往，我得承認我老早，幾幾乎忘掉瑪麗安的「存在」，更別說，特別想起那「杜撰」出瑪麗安（或詩中的「一九七六」年代台北）的年輕詩人。底下主要是蒙聯副朋友不棄，我才會想到，拿今天的「另一個我」去念些少作，就算是另一番，跟年輕讀者，還有當年呆萌的自己，的對話吧。

（本專欄每星期三上線）


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