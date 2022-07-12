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賴清德至安倍家弔唁 以「家屬親友」身分免排隊捻香

懷念的那些風景、期待的那場旅行，「udn讀創故事」帶領你進入故事中，享受一場異國之旅！

聯合新聞網／ 讀創故事
帶領你進入故事中，享受一場異國之旅。（圖／讀創故事提供）
帶領你進入故事中，享受一場異國之旅。（圖／讀創故事提供）

自從2020年疫情爆發以來，生活、工作都受到影響，更不用說旅遊！國內觀光產業受挫，國外旅遊更是一片慘淡，大家都在等著解封的那天，而想飛的心情早已藏不住。你有多久沒出國了？懷念的那些風景、期待的那場旅行，在旅遊禁令正式解封以前，不如先跟著我們，遨遊書海、來場異國之旅吧！

台灣知名原創小說平台「讀創故事」，本次集結豐富的多國文化內容，不論是影視如火如荼開發中的原著小說《香菇嫁給我之後》，講述台灣女孩和新加坡先生勇闖曼哈頓的故事；或是靈異小說《55巷16弄小房：京都怪奇遊記》中，結合式神、陰陽師和神社等元素，並從京都開啟的一段怪奇之旅；又或是在巴黎這座華麗的城市中，以小提琴男主為出發點，帶領讀者在音樂世界中，一同找尋治癒勇氣的《擱淺的Blue Whale》，不同故事帶出的文化風情及城市背景，都加強體現了獨特的故事魅力。

而除了上述提到的三本精選作品，還有更多故事背景建立在世界各地，包含美國、英國、日本、印度等不同國家。在這個熱情奔放的七月裡，為了撫慰大家悶壞的心情，跟著我們，無需被政府政策束縛，立即體驗故事中的異國風情吧！→ https://pse.is/4b4epx


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