懷念的那些風景、期待的那場旅行，「udn讀創故事」帶領你進入故事中，享受一場異國之旅！

為了不讓他們面臨被選擇而被拆散，我忍痛將他們的監護權都給了財務狀況比我好太多的前夫。既然決定了，我從來不敢去反省這樣的決定是對，或不對？我只能盡力在前夫建立的家庭高牆外，去盡身為母親的責任。 離婚初期，我夜夜難以入眠。離婚後，我搬進了離舊家不遠的社區，我從未睡好過。我知道不是不習慣，而是我的心留在孩子的身邊。

2022-07-08 08:00