【百元手作料理】醉意兒／有鳳來儀
文／醉意兒
不知道大家對鳳梨酥的印象，除了是台灣伴手禮之外，還有沒有其他的呢？
鳳梨酥在我自己心中的印象，則是「儀態」的代表。
小時候，因為爸爸媽媽交友廣闊，所以從販夫走卒到書香世家的朋友，都認識了不少，其中我記得有一位阿姨，讓我記憶深刻。
她們家，總是飄著淡淡的檀香，每次進入她的房門．便會感覺到濃濃的書卷氣息，撲鼻而來。阿姨她穿著樸素，但總是深藏不露，她的話語間充滿了氣質與淵源的知識，每次招待我們客人時，都是真摯且溫柔的，將她早幾日前就準備好的茶點，送到木桌前。
可能對有些人來說，朋友串門就是一杯茶的事，但是對阿姨來說，或許「談笑有鴻儒，往來無白丁」更貼近她的心態，她珍視每一次的見面，所以總會細心的在前一晚提前做上自己熟悉的糕點，來招待最熟悉的朋友。
阿姨的鳳梨酥真的是香味四溢，不同於市面上甜膩感，反而更多的是淡雅的茶香與奶香融合，就如同她房間裡的古書搭配西洋油畫的組合，不但視覺的文化饗宴，口中的中西結合，也恰到好處。
阿姨在我們這些小輩吃點心時，也會教導我們正確的坐姿以及用餐禮儀，她總說：「食物就像是朋友一般，它會帶給你全新不同的體驗，所以在吃東西的時候，有禮貌的坐好，用完美的儀態享用它，它也會用最好的滋味回應你。」
就是這個根深蒂固的一句話，從小便烙在我們腦海之中，可能長大後偶爾會忘記，但是每次聞到鳳梨酥，就會板起身子，儀態滿分的享用起來。
等後來我長大一些，我真的太著迷阿姨的鳳梨酥，於是提出拜師的請求，阿姨也很熱情的將鳳梨酥獨門作法傳授給我，我們就在那三坪的小廚房裡頭，開始了香味四溢的烘焙之旅。
鳳梨，在台語是「旺來」，有常來的意思，所以阿姨說，她會每次接待客人都選擇鳳梨酥，就是希望客人常常來家裡坐坐。而且鳳梨的香味特別，本身甜度就很高，用茶葉添加進去的鳳梨酥，可以壓制甜膩的感覺，而且層次更加豐富，讓人欲罷不能。
再泡上一杯紅茶，那浪漫的午晌，沒有宣揚，沒有吵雜，享受著清新淡雅的美好時光，用舌尖品著茶香的清醇，嚐著鳳梨的那帶著微酸又香甜多汁的獨特口感，再談一篇詩詞，誰說浪漫只是情人的專利？只要用心，跟家人、朋友也都可以這般享受浪漫。
『獨門鳳梨酥』製作流程
【材料】
內餡：鳳梨一顆、砂糖２００克、麥芽糖８０克、奶油１０克
外皮：奶油２００克、糖粉６５克、低筋麵粉２５０克、蛋２顆、奶粉３０克、茶葉３克
【所需器具】
鐵鍋、飯勺（攪拌棒）、過篩網、模型（可用可不用）
【作法】
1. 鳳梨刨絲，小火煮出汁，剩下的餡加入砂糖、麥芽糖跟奶油，攪拌成鳳梨餡，一旁備用。
2. 奶油＋糖打到融合，再加入蛋攪拌融合，後篩入麵粉、奶粉，最後將茶葉壓成末加入，攪拌成團。
3. 將麵團與鳳梨餡各自搓揉成小球，分成各３０顆，將麵團壓平，加入鳳梨餡再包起，再次揉成小球。如果有準備模型，就可以將小球壓入模型中，如果沒有模型，可以直接把小球壓扁，壓成３－５公分高的小餅，兩種口感風味不同，但是都可以製作完成。
4. 上火170，下火180，烤２５分，用牙籤插入確定無沾黏就是熟了。（如果不能調上下火的烤箱，建議皆用170度）
●2022新專欄登場：醉意兒，讀創故事駐站原創作家。以蝶舞筆名至今出版上市書目約三十餘本。喜愛美食，也喜歡做料理的幸福感，樂於分享自己的百元「簡單小料理」挑戰過程、溫馨故事及食譜。每月一篇，敬請期待。
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