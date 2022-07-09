【百元手作料理】醉意兒／有鳳來儀

文／醉意兒

不知道大家對鳳梨酥的印象，除了是台灣伴手禮之外，還有沒有其他的呢？

鳳梨酥在我自己心中的印象，則是「儀態」的代表。

小時候，因為爸爸媽媽交友廣闊，所以從販夫走卒到書香世家的朋友，都認識了不少，其中我記得有一位阿姨，讓我記憶深刻。

她們家，總是飄著淡淡的檀香，每次進入她的房門．便會感覺到濃濃的書卷氣息，撲鼻而來。阿姨她穿著樸素，但總是深藏不露，她的話語間充滿了氣質與淵源的知識，每次招待我們客人時，都是真摯且溫柔的，將她早幾日前就準備好的茶點，送到木桌前。

可能對有些人來說，朋友串門就是一杯茶的事，但是對阿姨來說，或許「談笑有鴻儒，往來無白丁」更貼近她的心態，她珍視每一次的見面，所以總會細心的在前一晚提前做上自己熟悉的糕點，來招待最熟悉的朋友。

阿姨的鳳梨酥真的是香味四溢，不同於市面上甜膩感，反而更多的是淡雅的茶香與奶香融合，就如同她房間裡的古書搭配西洋油畫的組合，不但視覺的文化饗宴，口中的中西結合，也恰到好處。

阿姨在我們這些小輩吃點心時，也會教導我們正確的坐姿以及用餐禮儀，她總說：「食物就像是朋友一般，它會帶給你全新不同的體驗，所以在吃東西的時候，有禮貌的坐好，用完美的儀態享用它，它也會用最好的滋味回應你。」

就是這個根深蒂固的一句話，從小便烙在我們腦海之中，可能長大後偶爾會忘記，但是每次聞到鳳梨酥，就會板起身子，儀態滿分的享用起來。

等後來我長大一些，我真的太著迷阿姨的鳳梨酥，於是提出拜師的請求，阿姨也很熱情的將鳳梨酥獨門作法傳授給我，我們就在那三坪的小廚房裡頭，開始了香味四溢的烘焙之旅。

鳳梨，在台語是「旺來」，有常來的意思，所以阿姨說，她會每次接待客人都選擇鳳梨酥，就是希望客人常常來家裡坐坐。而且鳳梨的香味特別，本身甜度就很高，用茶葉添加進去的鳳梨酥，可以壓制甜膩的感覺，而且層次更加豐富，讓人欲罷不能。

再泡上一杯紅茶，那浪漫的午晌，沒有宣揚，沒有吵雜，享受著清新淡雅的美好時光，用舌尖品著茶香的清醇，嚐著鳳梨的那帶著微酸又香甜多汁的獨特口感，再談一篇詩詞，誰說浪漫只是情人的專利？只要用心，跟家人、朋友也都可以這般享受浪漫。

若是沒有模型，也可以使用手壓扁唷！看起來就像古早味大餅。（圖／醉意兒 提供）