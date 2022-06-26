【我斜槓不上班】野羊 (陳暐婷) ／新手接案，沒相關經驗和作品怎麼辦？

文／野羊（陳暐婷）

隨著近來新冠疫情的加劇，「還需要通勤進辦公室上班」的朋友們，可能偶爾都會冒出一個念頭，想著：「要是能用一技之長在家工作該有多好」。

而「已經開始遠距辦公」的朋友們，雖然已可以相對彈性的安排工作的時間和地點。但仍舊時常會被臨時的會議、需求和工作訊息給打亂，仍舊抱持著員工心態，無法完全享受「自己當家作主」的感覺。也依舊需要去應對，各種同事或上下屬之間的「複雜人際關係」。各式推陳出新的「遠距人員管理辦法」，常搞得人頭昏眼花，平白增加許多行政成本。「單一的月薪收入」，更是容易讓人患得患失，時不時就要擔心，下一批「被精簡」的人力是不是自己。

因此，最近有越來越多人，開始試著想要嘗試利用下班時間「獨立接案」、「自由工作」。來為自己多增加一些收入管道和職涯保障，並進一步探索朝向「全職自由工作者」與「一人公司」發展的可能性。

但開始之前，其實還是會遇到各式各樣的問題的。而很多人最先想到的，就是：「沒有相關接案經驗、作品，該怎麼辦？」

別擔心，以下3點分享，讓你 「零接案經驗」也能走出屬於自己的「SOHO自由工作者之路」！

一、零接案經驗沒關係，「正職工作經歷」就是你的能力證明！

我們不必把「接案」想得太困難、複雜，其實自由接案除了工作時間、地點、自由程度、自主性和收入多元性的增加之外，工作的「內容和項目」，和你在做上班族時並沒有太大的不同。

一樣都是靠著所擁有的「專業」，來為顧客「提供價值」，進而「賺取收入」。所以工作內涵的本質上，其實還是有很多相似之處的。

從來沒有接過案的朋友們，在應徵第一個案子時，就把過去的「全職工作經歷和成果」拿出來就行了！就像在應徵一份一般的上班族工作一樣，不用想得太過複雜。如果你是社會新鮮人，還沒有工作經驗的話，也可以多展現過去的實習、打工和其他在學經歷。

關鍵是要盡量增加「接案履歷」和「作品集」，與「所應徵之案子」的「相關性」。過去有什麼相關的能力和成果，都要盡量強調出來！在接案履歷中「條列式」、「數據化」的呈現過去的事蹟，並聰明的把「重點能力關鍵字」埋進接案履歷中。

而唯一比較需要注意的不同之處，就是關於各種「外包接案合作」的「疑慮解惑」部分了！

案主要嘗試，和素昧平生的外部接案者合作，心中難免都會有些忐忑。所以別忘了要在自我推薦信與面談中，盡量確實的解開對方可能會有的所有疑慮。好好說明未來的「合作」、「溝通」和「成果驗收」方式，並提供完整的「提案企劃」、「接案合約」與「報價單」給對方做參考。

寫下這篇文章時，我正好在澎湖度假，躺在樸實的旅店裡，享受絕美的海景，靈感就爆棚湧現了呢！（圖／野羊 提供）

二、製作「職涯大事紀」& 「作品集」！

零接案經驗，想增加接案成功的機率，「作品」和「實績」就是你能力的加持和證明。要妥善的整理，並用看得見、精簡又有亮點的方式，一目了然的呈現在顧客的面前。

首先，最好能為自己製作一個「職涯大事紀」，也就是一個記載清晰、簡潔的「專案/事蹟年表」。

我們都是健忘的動物，過去那些豐功偉業若不及時記錄下來，過幾年之後，要不是徹底忘了，就是只記得那些毫無公信力的自吹自擂之詞。

製作「職涯大事紀」，不只可以讓自己在撰寫「接案履歷」和「自我推薦信」時，更有邏輯、系統和說服力。也可以放在「個人官網」上，或夾帶在「業務開發email」中一併寄出，提供給潛在顧客們做參考！

撰寫時，要盡量「數據化、條列式」的紀錄下，你職涯各個階段所達成的各種亮眼里程碑。包括：專案名稱、服務單位、執行年月、關鍵價值、量化的成果，與你在其中所扮演的關鍵角色…等等。

接著第二步，便是製作自己的「接案作品集」啦！盡量去為過去的每段耀眼實績，蒐集有說服力的佐證放入作品集中。

所謂的「作品集」，從功能面向上來說，其實就是一個「看得見的優秀事蹟集錦」。

所以，作品集的內容，並不僅限於那些超華美的設計創作。也不是只有 「設計相關背景」的人，才能夠製作作品集。其實任何專業背景的人，都是可以「以你那個專業領域的實力衡量標準」，來為自己製作作品集的。

比如：

如果你是一位YouTube社群經營者，作品集就可以放你所製作之「觀看次數破N的YouTube影片標題與連結」加「後台的各項成效數據截圖」。

如果你是一位專欄作家，則可以放上你的所有專欄名稱、連結、合作媒體/平台，以及最受歡迎的幾篇文章的名稱、連結與瀏覽量。

沒有人管的「野放上班族」生活，完全沒有Monday blue，日日都是好日子。（圖／野羊 提供）

三、沒有接案相關經驗、作品，就自己製造經驗、作品呀！

如果你是想要「跨界接案」，挑戰和「原本就讀的科系」與「所從事之正職工作」，都完全不同的領域。或者你就是想不到有任何的相關經歷和事蹟，可以證明自己，總覺得這對你來說是硬傷，讓你老是心虛，擔心自己會比不過其他資深接案者的話，那就自己創造經驗和作品吧！

沒經驗，做了就有經驗了！

沒作品，那就自己創造一個作品出來！

直接行動就對了，沒什麼不可以的。

想成為「文字接案者」，沒人請你寫文章也能自己寫文章；要做「社群行銷接案者」，沒人請你經營社群平台，也能自己創一個帳號來經營。

直接做下去，你就再也不是那個 「零經驗、零作品」的人了！

比如：

我也不是一開始就有演講經驗、天生就知道要怎麼當「職涯講師」的。凡事都有第一次，我的人生第一場演講是一位認識的老師，請我到他的博士生課堂上分享。而當時，台下的觀眾甚至只有「三位」！

但這有什麼關係？

「只要有一個人願意聽，你就全心全意的分享給那一個人聽就行了」！！

於是我就這麼抱持著這個信念，用晶亮的眼睛看著我寶貴的三位聽眾，用力的講、掏心掏肺的分享。

講完不就有演講經驗了嗎？哈哈哈哈！

果然，自己幫自己鑿開一個小縫之後，就會有更多、更多的機會湧入，為你沖開一條大路。

有了第一次經驗的加持，往後我又陸續慢慢接到了其他的職涯發展相關演講。聽眾從個位數、十位數到百位數都有，大大小小的機會都紛至沓來。

我也越講越有經驗、越講越有心得，於是才終於在現在，能夠毫不心虛的告訴大家「我是一位職涯講師」。並讓這理所當然的，成為我的「其中一項斜槓身份」。

再舉例：

除了寫作和演講分享之外，其實我也一直對聲音很感興趣。小時候時常喜歡隨手拿來一本書，就開始津津有味的大聲朗讀起來。也曾經參加過幾次校園朗讀比賽，還得過獎。

大學時偶然發現，居然有配音員這種神奇工作，於是就興奮的寄信去應徵了。沒想到，他們卻說應徵配音員，還得要寄「過去配音作品的音檔Demo」給公司才行。

於是毫無配音經驗的我心一橫，乾脆就用當時手邊最簡陋的老舊手機錄了起來。自己寫劇情、寫口白、寫廣告詞、寫童話故事…，再用不同的聲音表情朗讀出來。重複錄了無數次，才終於在各類型中都選出了一個比較滿意的版本寄過去。沒想到最後竟然真的錄取了，公司為了改善我極寒酸的自宅錄音設備，還好心的寄來了一隻當時學生的我，覺得超貴、超高級的專業麥克風！(現在回想，其實我當時好像就已經開始，在朝著自由工作的道路前進了呢～)

所以說，沒接案作品什麼的，根本不是什麼大事。動手做出來，你就有作品了！

也不用杞人憂天的擔心，案主會不會問你：「這是哪一間公司請你做的呀」？覺得好像沒人付錢請你做，就自己傻傻做出來，好像很沒身價一樣。

案主在意的只有作品做得好不好、能不能從中看出你的實力，以及他們可以期待在與你合作之後，獲得什麼樣的成果而已。

就算真的剛好被問到了，也不用不好意思。

就自信地看著對方的眼睛，告訴他：「這是我為了承接這項案子，自己特別為貴公司客製化的做出來的」！

保證對方會被你心臟爆擊，感動得棄械投降，想著：「真是個狠人！中了、中了！」

這種感覺，就像有人為你精心準備一場獨一無二的求婚一樣。案主們還能不點頭「say yes」嗎？哈哈哈哈！

開始有意識的找回，自己工作和生活的「專屬節奏感」吧！（圖／野羊 提供）